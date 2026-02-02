Luego de salir de Colo Colo y no tener el rendimiento esperado durante el año pasado, Esteban Pavez cambió de aires y se fue a Alianza Lima, equipo con el que puede debutar este mismo miércoles jugando Copa Libertadores.

El equipo de Pablo Guede presentó su lista de buena fe para el torneo continental a dos días de su debut. Precisamente el miércoles 4 de febrero, el club blanquiazul se medirá ante 2 de Mayo de Paraguay en la ida correspondiente a la fase 1 de la Copa.

Pavez fue un pedido especial de Guede. El volante partió desde Macul a La Victoria (Lima) y está a disposición del DT para este nuevo desafío continental de Libertadores. Donde hace un año en las mismas fases previas, Alianza eliminó a Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique.

El objetivo del ex director técnico de Colo Colo es superar lo hecho el año pasado por el club limeño. En 2025 el equipo superó las tres etapas previas, en fase de grupos quedó tercero, para que luego en Sudamericana eliminen a Gremio, Universidad Católica de Ecuador y sean eliminados por Universidad de Chile en cuartos de final.

Entre los nombres que fueron inscritos para este año, destacan el capitán, Paolo Guerrero. Así como también Luis Advíncula, Eryc Castillo, Guillermo Viscarra, Pedro Aquino entre otros.

Lo que también fue llamativo es que Esteban Pavez ocupará la ‘5’ y Marco Huamán la ’13’, números que dejaron Carlos Zambrano y Miguel Trauco respectivamente tras no se inscritos y apartados del plantel al ser acusados de violación. Lo mismo pasa con el tercer involucrado, Sergio Peña.

La última vez que Esteban Pavez jugó Copa Libertadores en el Estadio Alejandro Villanueva(Foto: Daniel Apuy/Photosport)

Alianza Lima apuesta por Esteban Pavez

Para el debut de Alianza Lima en Paraguay ante 2 de Mayo, Pablo Guede podría variar el XI inicial que le dio el triunfo el fin de semana ante Sport Huancayo. En el arranque de la Liga 1 de Perú, el cuadro blanquiazul venció a los huancaínos con goles de Alan Cantero y Paolo Guerrero.

Y para salir con victoria en la ida, el posible once de Alianza Lima sería con: Guillermo Viscarra en el arco; Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Cristian Carbajal en defensa; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez en la mitad de la cancha; mientras que Gaspar Gentile, Paolo Guerrero y Eryc Castillo irían en el ataque.

¿Cuándo y dónde ver el posible debut de Esteban Pavez?

El debut de Alianza Lima de Pablo Guede y Esteban Pavez en Copa Libertadores será este miércoles 4 de febrero ante 2 de Mayo en Paraguay. Y además de ESPN y Disney+, las personas podrán ver el partido por señal abierta a través de Chilevisión desde las 21:30 horas.