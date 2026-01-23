Alianza Lima, uno de los rivales que enfrentó Colo Colo en la Serie Río de La Plata, vive un importante escándalo en Perú. Y es que tres jugadores fueron acusados de abuso sexual durante su estadía en Montevideo.

La prensa peruana reveló que una joven argentina denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por abuso sexual. El hecho habría ocurrido en el hotel de concentración en Uruguay, horas después de que el elenco aliancista venciera al Cacique el pasado 18 de enero.

La noticia fue un verdadero golpe para la institución. Hinchas de Alianza Lima interrumpieron el entrenamiento de este jueves 22, poco después de que la denuncia se hiciera pública.

“El club ha separado indefinidamente del primer equipo a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha inciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”, fue la reacción del club, informada en un comunicado por redes sociales.

Alianza Lima separa a tres jugadores denunciados por abuso sexual

“Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad”, sumaron desde el club.

Franco Navarro, director deportivo de Alianza, dijo al medio RPP que “fue un día en el que muy tarde en la noche terminamos de enfrentar a Colo Colo. Después de 3 partidos, Pablo Guede define una base importante y el equipo cumplió con las expectativas. Hasta ahí estaba todo bien“.

“Hoy (jueves) aparecen noticias que a todos nos han conmovido, nos dejan tristes y una serie de situaciones que son difíciles de explicar“, relató.

En tanto, el Gobierno de Perú se manifestó a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). “El MIMP expresa su expectativa de que las acciones judiciales correspondientes se desarrollen con celeridad y se garantice el acceso pleno a la justicia“, indicaron.

