qué pasa si aplazan un partido en las apuestas

– Cuando se cancela un encuentro (se tomará como cancelación el aplazamiento de un encuentro por más 36 horas y/o la modificación del lugar del encuentro: todas las apuestas vinculadas con los resultados de dicho encuentro se considerarán irrelevantes.



– Cuando un encuentro es interrumpido y no se reanuda (se considerará que el evento no se reanuda si no es retomado dentro de las 12 horas siguientes a la interrupción): todos los pronósticos vinculados con resultados del encuentro completados y con resultados antes de la interrupción, se considerarán irrelevantes. Para evitar confusión.



-Los pronósticos relacionados a resultados de etapas que sí se han llevado a cabo, serán considerados en un orden general.



– Si algún jugador no participa en el encuentro: todos los pronósticos vinculados con resultados del encuentro relacionados directamente con ese jugador serán considerados irrelevantes.



– Si se cancela cualquier encuentro en un conjunto de eventos: todas las predicciones relacionadas con los resultados estadísticos (por ejemplo, número de tarjetas, marcador, etc.) de dicho encuentro se considerarán irrelevantes.

