Coquimbo Unido despertó feliz tras la victoria ante Everton de Viña del Mar, válido por la fecha 20 de la Liga de Primera. Los piratas son los líderes en solitario sacando nueve puntos a Universidad de Chile.

Los goles de Manuel Fernández y Matías Palavecino ilusionan al puerto con salir campeón, pese a que los mismos jugadores quieren evitar esta última palabra. Además, de un exjugador de Colo Colo que vive un nuevo aire en el club.

Pero el partido tuvo una escena por lo menos curiosa. Lo más llamativo de todo, es que quienes estuvieron presentes en el Francisco Sánchez Rumoroso tuvieron el privilegio de ser testigos de dicho momento, que no se vio en TV.

La insólita escena que se vivió en triunfo de Coquimbo Unido

Cuando el juez de la contienda, Franco Jiménez, marcó el final del primer tiempo, el marcador de Coquimbo Unido y Everton de Viña del Mar estaba sin goles. Y mientras el público se preparaba para ir al baño o comprar algo para el complemento, se dio la curiosa escena.

El relato no salió en televisión, sino que quedó en el testimonio de los hinchas presentes, como también de uno de ellos que tuvo la viveza de grabar el momento y viralizarlo en redes sociales.

Y es que durante el entretiempo de lo que sería la victoria pirata ante los ruleteros, se dio una curiosa carrera de corpóreos en pleno pasto del Francisco Sánchez Rumoroso.

No solo esta escena dejó la victoria de Coquimbo Unido ante Everton en el Francisco Sánchez Rumoroso. Foto: Raul Zamora/Photosport

Entre los invitados a la particular fiesta se encontraba una figura del club local, Doctor Simi, Teletín, un corazón que corresponde a la campaña de conciencia sobre enfermedades cardíacas, una bacteria y otra figura similar a la de un superhéroe.

Todos comenzaron a correr en lo que sería una suerte de carrera con obstáculos que terminó en cualquier cosa. La caída del corpóreo pirata casi provocó un tacle de Teletín, y una embestida contra el corazón, provocando las risas de los hinchas.

¿Quién ganó? Nadie sabe, pero lo cierto es que el momento vivido sacó más de una sonrisa y sirvió para relajar el ambiente en un partido tenso como el que cerró al fecha 20 del fútbol chileno.

