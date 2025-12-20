A medida que se acerca el final del 2025, los 16 equipos de la Primera B comienzan a conformar sus planteles con miras a la próxima temporada, que arrancará tres semanas después del inicio de la Liga de Primera.

Más allá de cómo se prepararán las escuadras para una campaña que se avecina muy apretada, con el arribo a la categoría de Unión Española y Deportes Iquique, se acentúa una tendencia acorde a los últimos tiempos del fútbol chileno.

Con miras a la temporada 2026 de Primera B, 14 escuadras cuentan en sus filas con entrenadores nacionales. Las únicas excepciones son Santiago Wanderers, con el uruguayo Francisco Palladino, y Deportes Copiapó, con la vuelta del argentino Héctor Almandoz.

Entrenadores chilenos marcan supremacía en Primera B

El escenario en el Ascenso es muy diferente a lo que se exhibe en Liga de Primera, donde pese a la histórica campaña de Esteban González en Coquimbo Unido, sólo hay seis técnicos chilenos contra ocho extranjeros, a la espera de lo que definan Deportes La Serena y Universidad de Chile.

La lista de entrenadores nacionales en Primera B para 2026 está compuesta por:

San Marcos de Arica: Iván Sandrock

Deportes Iquique: Rodrigo Guerrero

Cobreloa: César Bravo

Deportes Antofagasta: Luis Marcoleta

San Luis de Quillota: Humberto Suazo

Unión San Felipe: Luis Landeros

Deportes Recoleta: Francisco Arrué

Magallanes: Miguel Ponce

Unión Española: Gonzalo Villagra

Deportes Santa Cruz: John Armijo

Rangers: Erwin Durán

Curicó Unido: Damián Muñoz

Deportes Temuco: Arturo Sanhueza

Deportes Puerto Montt: Emiliano Astorga

¿Cuándo comienza la temporada 2026?

A diferencia de la Primera División, cuyo inicio se estima que sea el viernes 30 de enero del próximo año, según indicó el sitio especializado Primera B Chile, la Liga de Ascenso recién arrancaría el sábado 21 de febrero. Falta confirmación desde la ANFP.

