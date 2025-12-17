Es tendencia:
Primera B

El reemplazo de Hernán Caputto: Copiapó tiene listo a Héctor Almandoz como nuevo entrenador

El León de Atacama quiere ir por el ascenso en la Súper Primera B del 2026, donde habrá una apretada lucha por el título.

Por César Vásquez

Deportes Copiapó fue subcampeón en el 2025.
La Primera B del 2026 promete ser un torneo muy disputado. Deportes Copiapó aspira a volver a la máxima categoría, para lo cual ya tiene preparado a su nuevo entrenador.

El León de Atacama ha logrado ser un club protagonista en el fútbol chileno. Logró estar en Primera División en el 2023 y 2024, además de que obtuvo el subcampeonato en la categoría de plata en este 2025. Por esta razón, el próximo año van con todo.

El técnico de Copiapó

Hernán Caputto asumió como entrenador de Copiapó a fines del 2024 y si bien no logró salvarlos del descenso, la dirigencia confió en él para el año siguiente. Pese a realizar una buena campaña, se les escapó el título de la Primera B en la fecha final ante Universidad de Concepción y fueron eliminados en la semifinal de la Liguilla de Ascenso ante Concepción.

Tras quedar con las manos vacías, el León de Atacama también perdió a Caputto. Coquimbo Unido decidió contratar al ex arquero de Universidad de Chile como reemplazo de Esteban González, ofreciéndole dirigir la Copa Libertadores. La oferta era irrechazable.

Claro que el fútbol no permite mucho tiempo para lamentos y Deportes Copiapó se movió rápido para encontrar a su nuevo entrenador para el 2026. De acuerdo a lo que averiguó RedGol, Héctor Almandoz será el técnico de los Albirrojos y en las próximas horas debería ser oficializado.

El argentino que como jugador fue campeón de Copa Libertadores y del mundo, al ganar la Copa Intercontinental con Vélez Sarsfield, es todo un histórico en Copiapó. Fue quien los ascendió a Primera División en el 2022, pero una serie de malos resultados lo alejaron del cargo en 2023. Su última aventura como técnico fue en esta temporada con Curicó Unido.

Héctor Almandoz tendrá su tercer paso por Deportes Copiapó y el desafío no será nada fácil. La Primera B será más competitiva que nunca con la presencia de Unión Española y Deportes Iquique, además de los siempre candidatos Cobreloa, Santiago Wanderers, Temuco y Rangers, entre otros.

