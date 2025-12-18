Es tendencia:
Fútbol chileno

Mercado de la Primera B: Unión Española asegura a Víctor González Chang para el 2026

Los Hispanos quieren volver lo más pronto posible a Primera División, para lo cual ya tienen a un experimentado defensor.

Por César Vásquez

Unión Española vivió el segundo descenso de su historia en este 2025.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTUnión Española vivió el segundo descenso de su historia en este 2025.

La Primera B tendrá un torneo muy apasionante en la temporada 2026. Unión Española sabe que debe armar un buen equipo, por lo cual aseguraron los servicios de Víctor González Chang.

Los Hispanos perdieron la categoría luego de una pésima temporada en la Liga de Primera. Ahora, intentan dar vuelta la página y enfocarse en el plan retorno. Para esto, ratificaron a Gonzalo Villagra como entrenador, quien será el encargado de sacarlos de los potreros.

El primer refuerzo de Unión Española

En la semana Unión Española oficializó a Villagra como su técnico para el 2026, además de Luis Pavez como nuevo gerente deportivo. Juntos planifican lo que será el plantel de cara a la próxima temporada, para lo cual le dieron salida a varios jugadores.

Simón Ramírez, Bianneider Tamayo, Fabricio Formiliano Gonzalo Castellani, Agustín Nadruz, Claudio Espinoza, Matías Marín, Bryan Carvallo, Cristián Insaurralde, Renato Huerta y Fernando Ovelar dijeron adiós al Estadio Santa Laura.

Claro que así como jugadores van, jugadores vienen. En las últimas horas, salió a la luz un defensor que tendría todo listo para arribar a los Hispanos. De acuerdo a Matías Larraín, periodista de Cooperativa, Víctor González Chang está a detalles de firmar en Unión Española.

El central de 31 años comenzó su carrera en Colo Colo, aunque sin debutar en los Albos tuvo que partir para iniciarse en el profesionalismo. San Antonio Unido, Deportes Valdivia, Coquimbo Unido, Unión La Calera y Deportes Temuco. En la última temporada defendió a Santiago Wanderers, donde disputó 31 partidos en el 2025.

Víctor González Chang está a detalles de firmar en Unión Española. Imagen: Photosport

De esta manera, Unión Española comienza a armar el plantel que intentará regresar al club a Primera División. Emiliano Vecchio es otro de los podría arribar para capitanear a los de Independencia en la Primera B.

