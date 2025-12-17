Una tragedia conmocionó a todo Ecuador por un jugador del Barcelona, Mario Pineida, que murió asesinado este 17 de diciembre. Fue un día súper movido para el cuadro de Guayaquil. Por la mañana, a raíz de dineros impagos por parte de la directiva, el plantel tomó una medida de presión.

Los jugadores del primer equipo no se presentaron a la práctica para afinar detalles del partido ante Independiente del Valle. Y por la tarde, recibieron una noticia muy dolorosa con uno de los jugadores más queridos que tenía el vestuario.

El lateral izquierdo de 34 años fue asesinado a tiros mientras hacía compras en Samanes 4. “El fallecimiento de nuestro jugador ha sido confirmado tras un atentado en su contra”, dice la nota de pesar que publicó el Barcelona a través de sus canales oficiales. Todo ocurrió mientras hacía algunas compras en Saman

Mario Pineida en acción por Barcelona frente a Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Con el correr de las horas, los jugadores de la institución se hicieron presentes en el lugar donde se perpetró el baleo. Uno de los futbolistas que se apersonó fue el uruguayo Octavio Rivero, quien jugó en Colo Colo y otros tres clubes del fútbol chileno. Además, últimamente Rivero figuró en los planes de Universidad de Chile.

. El goleador uruguayo arribó con lentes oscuros mientras cargaba su celular como si oyera a alguien en una llamada o una nota de audio. “Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados y nos enluta como familia barcelonista”, expuso el cuadro guayaquileño.

Otro club que sacó la voz tras la muerte de Pineida fue Independiente del Valle, donde se formó. Con el cuadro de Sangolquí fue que el fallecido carrilero zurdo que jugó nueve veces por la selección de Ecuador tuvo experiencia internacional frente a dos clubes chilenos.

Muere asesinado Mario Pineida, jugador del Barcelona y exseleccionado de Ecuador

El fallecimiento de Mario Pineida dolió en Barcelona e Independiente del Valle de Ecuador. Pero también provocó profunda pena en Brasil. Allí, el carrilero jugó para Fluminense, que también se enteró de la tristísima novedad. “El club recibió con profundo pesar la noticia. Nos solidarizamos con sus familiares y amigos”, rezaba parte del comunicado del elenco carioca.

Pero volvamos a Chile: Pineida tuvo experiencia por copas ante clubes nacionales. Lo hizo ante Universidad de Chile cuando los azules eran dirigidos por Marco Antonio Figueroa. Fue por la ida de la 2° ronda de la Copa Sudamericana 2013, instancia en la que el Romántico Viajero celebró.

Mario Pineida marca al argentino Luciano Civelli en el duelo entre IDV y U de Chile por la Sudamericana. (Andres Pina/Photosport).

También enfrentó a Unión Española en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2014. Por el Grupo B, en el partido jugado en Ecuador, IDV igualó 2-2 frente a los hispanos. Y celebraron por 4-5 ante el cuadro rojo en el estadio Santa Laura en un encuentro que dejó un sinfín de recuerdos. ¡Que en paz descanses, Mario!

