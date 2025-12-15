El mercado de fichajes vislumbra muchísima acción en la U de Chile. Para empezar, los azules deben hallarle un reemplazante al entrenador argentino Gustavo Álvarez, quien mañosamente comunicó a la hinchada su intención de salir de la institución.

Todo parece indicar que será el portugués Renato Paiva quien tomará el testimonio de Álvarez, quien dejará al Romántico Viajero con una Copa Chile y una Supercopa a su haber. También una semifinal de la Copa Sudamericana, instancia en la que la U cayó con mucha polémica ante Lanús de Argentina.

A la postre, el campeón del certamen. También habrá que buscar variantes en la delantera, donde al menos tres de los cuatro tienen bonos para salir. Uno es Nicolás Guerra, quien ni siquiera fue citado para el cierre de la campaña ante Deportes Iquique. Otro, el argentino Rodrigo Contreras, quien no renovará.

Dos días antes del duelo ante Coquimbo Unido, Gustavo Álvarez manifestó su deseo de salir de la U de Chile. Enfatizó en que no fue una renuncia. (Alex Diaz/Photosport).

Por su compatriota Lucas di Yorio parece haber más opciones de estirar la permanencia en el Centro Deportivo Azul. Mientras todo eso se resuelve, el nombre de Octavio Rivero todavía ronda la cabeza de quienes confeccionan el plantel para la exigente temporada 2026.

El ejemplo de su coterráneo uruguayo Sebastián Rodríguez, quien fue seguido en más de una ventana de traspasos y cuando llegó fue suplente, sirve para confirmarlo. Sobre todo tras la temporada de Rivero, quien anotó 14 goles durante 2025. Incluidas tres conquistas en la Copa Libertadores.

Sebastián Rodríguez jugó 9 partidos desde que llegó a Universidad de Chile: según Transfermarkt, computó apenas 354 minutos. (Javier Torres/Photosport).

Una a River Plate de Argentina, otra a Corinthians de Brasil y otra a El Nacional de Ecuador. Ante la ola de rumores, Octavio Rivero sacó la voz. “No sé nada, la verdad. Sí sé lo que se comenta, uno no está por fuera de todo esto”, dijo a Zapping Sports el artillero de 33 años, quien en Chile jugó por O’Higgins, Colo Colo, Unión La Calera y Unión Española. Y que suena con fuerza en Colombia.

Mercado de fichajes: Rivero tira al córner las chances de la U de Chile y de Colombia

Para Octavio Rivero, el mercado de fichajes todavía no es tema, pero lo será y sabe que la U de Chile podría estar nuevamente en su abanico de posibilidades. Aunque prefiere no ir más allá de un difícil partido de Barcelona de Ecuador, que cerrará el certamen ante el campeón Independiente del Valle.

“Estoy muy contento acá, enfocado en el objetivo que tenemos, es un partido más. Tenemos que tratar de ir por eso, después se verá. Hay tiempo, habrá que hablar cosas. Pero el objetivo más importante es el próximo domingo”, describió Rivero.

Octavio Rivero aguanta la marca de Lucas Martínez Quarta en un partido de River Plate vs Barcelona de Guayaquil. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Sabe que hay temas que zanjar y una de ellas es su futuro. Aunque su contrato con el cuadro de Guayaquil termina en 2027. “Barcelona está hecho para sufrir, nosotros vamos por ese objetivo. Sabemos que es un rival difícil, son los actuales campeones”, dijo Octavio Rivero sobre el duelo ante Independiente del Valle, que cuenta con el chileno Matías Fernández en su plantel.

“Sabemos contra quién jugamos, pero nosotros somos un equipo muy grande también. Con mucha historia, va a ser un lindo partido”, sentenció Octavio Rivero, quien prefiere no dar ninguna pista de qué hará en 2026. Pero como él mismo dice y enfatiza, ya habrá tiempo. Y él dirá…

Así terminó la U de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Universidad de Chile terminó en el 4° puesto en la Liga de Primera 2025, fuera de los puestos que clasifican a la Copa Libertadors del año entrante.

