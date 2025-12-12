Es tendencia:
El impactante sueldo que pide Renato Paiva para ser el nuevo DT de Universidad de Chile

El entrenador portugués y Azul Azul siguen negociando, a pesar de las altas pretensiones del posible reemplazante de Gustavo Álvarez.

Por Carlos Silva Rojas

Renato Paiva es una opción para la U.
Universidad de Chile tendrá un nuevo entrenador para 2026, porque pese a que Gustavo Álvarez tiene contrato vigente, el argentino no quiere seguir en el cuadro azul.

El adiestrador transandino dijo públicamente que lo mejor es que la U se busque un nuevo DT para la temporada que viene, situación que está haciendo Azul Azul.

La concesionaria que presidente Michael Clark salió al mercado para buscar estratega y una de las opciones más fuertes es la del portugués Renato Paiva, con quien negocian.

El elevado sueldo que le pide Renato Paiva a la U

Renato Paiva viene de tener un pésimo 2025, porque primero fue despedido de Botafogo y luego de Fortaleza, en ambos clubes por malos resultados.

A pesar que el luso no viene de tener buenas presentaciones con sus equipos, tiene la moral muy elevada y le pide un gigantesco salario a los dirigentes de la U si quieren ficharlo.

Renato Paiva puede llegar a la U. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Según la información que maneja RedGol, Paiva quiere ganar más de un millón de dólares por temporada, salario que se escapa del presupuesto que maneja en el CDA.

Los dirigentes de Azul Azul están negociando por partida doble, ya que mientras buscan llegar a un acuerdo para la salida de Gustavo Álvarez, están intentando encontrar al sustituto del nuevo rehén del fútbol chileno.

