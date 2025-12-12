La polémica entre Universidad de Chile y Gustavo Álvarez sigue y suma con nuevos detalles. El entrenador argentino tiene contrato vigente con los azules hasta diciembre de 2026, pero anunció que no continuará.

En el Chuncho no están dispuestos a pagar la indemnización por despido, pero tampoco tiene entre sus posibilidades dejarlo partir gratis.

Es decir, en Azul Azul no se molestarán en retener al entrenador y esperan que se vaya, pero pagando la cláusula de 1,2 millones de dólares, ya sea de su propio bolsillo o del club que se lo quiera llevar.

Las informaciones apuntaron a que la U rechazó una oferta del técnico: 250 mil dólares, una cifra muy inferior al monto pactado por contrato. Sin embargo, según el periodista Cristián Caamaño aseguró que la postura Álvarez es aún más controvertida.

Ni 250 mil dólares: Álvarez quiere pagar cero pesos a la U

“Tengo esta papita, compadre. Muchachos, atención: dejen de publicar y publicitar situaciones que no están sucediendo. No se ha hablado de cifras por parte de Gustavo Álvarez con la dirigencia“, aseguró Caamaño en Deportes en Agricultura.

Agregó que “Álvarez no quiere pagar derechamente, no quiere pagar indemnización. Los 250 mil, los 200, los 300 mil… no existen. No ha puesto ninguna cifra sobre la mesa porque su negociación por ahora consiste en no pagar“.

“La estrategia de Gustavo Álvarez es el desgaste, la del rehén 2 está en la operación desgaste. No quiere pagar ni uno. En la U están calentísimos, dicen: no sólo nos cagó, además se quiere pagar ni uno“, sentenció Caamaño.

Peor para Azul Azul, que se siente traicionada por el DT, Universidad de Chile puede buscar un nuevo entrenador, pero no puede contratarlo oficialmente hasta que la salida de Gustavo Álvarez llegue a acuerdo, firmada de forma legal.

