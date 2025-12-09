Universidad de Chile vive momentos decisivos para iniciar el trabajo en miras a la temporada 2026, donde en las próximas horas se definirá el futuro del técnico Gustavo Álvarez.

Si bien tras el triunfo ante Deportes Iquique ambas partes aseguraron que faltaba una última conversación para sacar conclusiones, además de marcar el camino a seguir en la U, al parecer todo está cocinado.

Esto, porque ya hay negociaciones entre la parte de Álvarez, pero en manos de su representante quien está en el país para conversar con Azul Azul, de manera de llegar a un acuerdo.

Todo, porque el técnico argentino tiene contrato por todo el 2026, por lo que deben indemnizar a Universidad de Chile por su salida anticipada.

Gustavo Álvarez viajó junto a su familia a Argentina. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Corre la lista en U de Chile: cambian los candidatos para reemplazar a Gustavo Álvarez

¿Dónde está Gustavo Álvarez?

Gustavo Álvarez se despidió el sábado de sus jugadores en el camarín de Universidad de Chile, donde tras esto viajó hasta Argentina para comenzar sus vacaciones.

Publicidad

Publicidad

Así también lo confirmó la radio Cooperativa, donde aseguran que en Santiago el único que está en conversaciones y que negocia su salida es el representante del argentino.

“Gustavo Álvarez está en Argentina, su representante está en el país para cerrar el tema con la U”, explicaron.

Por lo mismo, se espera que esta semana se pueda cerrar el ciclo con el entrenador, para comenzar a definir a su nuevo entrenador para la temporada que vienen con la Copa Sudamericana 2026.

Publicidad

Publicidad