Universidad de Chile necesita acordar rápido la salida del técnico Gustavo Álvarez, una vez que decidió dimitir en el cargo, aunque sin presentar una renuncia efectiva.

Con todo un contrato vigente por la temporada 2026, en Azul Azul se mostraron abiertos a conversar, pero quien ha llevado adelante estas negociaciones ha sido el representante del argentino.

En ese sentido, Gustavo Álvarez viajó hasta Argentina, luego del triunfo por 3-2 ante Deportes Iquique de la última fecha de la Liga de Primera, donde luego se despidió de los jugadores.

Pero hay una cifra que fue presentada de parte del representante de Gustavo Álvarez, que está muy lejos de la cláusula de salida que tiene el argentino vigente en la U.

Gustavo Álvarez quiere salir rápido de la U. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

¿Cuánto quiere pagar Álvarez para salir de U de Chile?

Fue Coke Hevia quien en su programa, “Pauta de Juego”, entregó un detalle de la negociación que lleva adelante Universidad de Chile con el representante de Gustavo Álvarez, con un monto mucho menor.

Publicidad

Publicidad

La cláusula de salida del entrenador argentino en la U es de un millón 200 mil dólares, por lo que los azules esperan una cifra cercana a ese monto para negociar.

Pero en la primera reunión hubo una sorpresa: “Se va Álvarez, de hecho entiendo que el representante hizo una oferta de 250 mil dólares para pagarla y que se fuera”.

En ese sentido, Coke Hevia deja sobre la mesa que la negociación de las partes no será tan sencilla de llevar adelante, algo que complica a la U a la hora de conformar el plantel para 2026.

Publicidad