Se terminó la temporada 2025 del fútbol chileno, pero la acción futbolera continua este fin de semana con las grandes ligas del mundo. Es en ese contexto que este viernes 12 de diciembre veremos varios encuentros imperdibles del fútbol europeo; Italia, España, Alemania, Inglaterra y Francia son algunas de las grandes competiciones que comienzan este viernes y tienen programación todo el fin de semana.

Por ejemplo, el Calcio arranca este viernes con un partidazo entre Lecce y Pisa, duelo a jugarse en la madrugada de nuestro país (4:45 horas), por si fuera poco, también veremos la Liga de España con Real Sociedad vs. Girona o la Bundesliga con el encuentro entre el FC Union Berlin vs. RB Leipzig. Conoce todos los detalles de estos partidos, así como los otros grandes encuentros de la jornada a continuación.

Partidos de hoy viernes 12 de diciembre y dónde ver por TV y online:

Serie A Italiana

16:45 horas – US Lecce vs. Pisa Sporting Club. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.

Francia Ligue 1

16:45 horas – Angers vs. Nantes. Transmite Disney+ Premium.

La Liga de España

17:00 horas – Real Sociedad vs. Girona. Transmite Disney+ Premium, ESPN.

Superliga Turca

14:00 horas – Kasimpasa vs. Gençlerbirligi SK. Transmite Disney+ Premium.

Premier League Ucrania

10:30 horas – FC Oleksandriya vs. FC Kudrivka. Transmite OneFootball PPV.

13:00 horas – FC Obolón-Brovar vs. Metalist 1925 Kharkiv. Transmite OneFootball PPV.

Bundesliga

16:30 horas – FC Union Berlin vs. RB Leipzig. Transmite Disney+ Premium.

2. Bundesliga

14:30 horas – Greuther Fürth vs. Hertha Berlin. Transmite Disney+ Premium.

14:30 horas – Dynamo Dresden vs. Eintracht Braunschweig. Transmite Disney+ Premium.

Championnat National de Francia)

15:30 horas – Valenciennes vs. Sochaux. Transmite FIFA+ .

15:30 horas – Cháteauroux vs. Dijon. Transmite FIFA+.

15:30 horas – US Orléans vs. FC Versailles 78. Transmite FIFA+.

15:30 horas – Villefranche FC vs. Bourg en Bresse 01. Transmite FIFA+.

15:30 horas – Le Puy Auvergne vs. FC Fleury 91. Transmite FIFA+.

15:30 horas – Stade Briochin vs. Aubagne FC. Transmite FIFA+.

15:30 horas – Paris 13 Atletico vs. US Concarneau. Transmite FIFA+.

16:00 horas – FC Rouen vs. Quevilly Rouen Metro. Transmite FIFA+.

LaLiga de España, 2° División

16:30 horas – Cultural Leonesa vs. Huesca. Transmite DGO, DSports 6.

Serie B Italiana

16:30 horas – Palermo SSD vs. Sampdoria. Transmite OneFootball PPV.

