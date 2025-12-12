De a poco se mueve el mercado de fichajes en el fútbol chileno. Y donde más novedades se reportan es en Primera B, donde una de sus tónicas es los cambios de entrenadores que son despedidos o que van para otros clubes y/o categorías.

Es el caso de Hernán Caputto, quien pese a que peleó hasta la última fecha por el títulocon Deportes Copiapó, se quedó sin pan ni pedazo pese a ser favorito para ascender. Tras esta campaña, el ex arquero llega como nuevo técnico del campeón Coquimbo Unido.

Para buscar su reemplazo, el “León de Atacama” ya tiene en la mira a su principal candidato, que curiosamente firmó un particular y negativo registro este 2025, pues los dos equipos que dirigió en el año, terminaron descendiendo a Primera B.

Tras caer a Primera B, lo quieren para ascender

Según el sitio especializado en esta categoría, Primera B Chile, “sería la principal carta que maneja la institución para ser su entrenador”, pues advierte que “el club tenía como prioridad la continuidad de Hernán Caputto. Sin embargo, la negociación no prosperó”.

La publicación afirma que el nombre que quiere Copiapó para conseguir el deseado ascenso a Primera División es el de Miguel Ramírez, quien dirigió este año en Deportes Iquique y Unión Española, que terminaron por caer a esta división.

“La escuadra copiapina debió salir a mirar en el mercado y barajó alternativas. Sonaron algunos nombres como Ronald Fuentes, Gerardo Silva y Héctor Almandoz. Sin embargo, el elegido sería ‘Cheíto'”, finalizó Primera B Chile.

Miguel Ramírez pasará de hacer descender a dos equipos, a dirigir en Primera B (Photosport)

Los números de “Cheíto” en 2025

Al mando de Deportes Iquique, entre torneos locales e internacionales, Miguel Ramírez alcanzó un 20 por ciento de rendimiento, en base a dos triunfos, tres empates y 10 derrotas.

Mientras que en Unión Española, llegó a dirigir 16 compromisos, donde logró cuatro victorias, dos igualdades y 10 caídas, para firmar un desempeño de apenas el 29,17%.

Así terminó Copiapó en Liga de Ascenso