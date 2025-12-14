Es tendencia:
Los partidos de hoy domingo 14 de diciembre: Horarios y dónde ver en vivo por TV y online

Conoce todos los detalles de horario y programación de los partidos más importantes de este 14 de diciembre en el mundo fútbol.

Por Franco Abatte

Conoce los partidos más importantes que se juegan esta jornada en el mundo.
No habrá más fútbol nacional este 2025, pero la acción futbolera continúa con una jornada cargada de grandes encuentros este domingo 14 de diciembre en distintos rincones de Sudamérica y Europa.

En el Viejo Continente se concentran los duelos más atractivos. En España, por ejemplo, tendremos actividad del Sevilla, donde el conjunto de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, enfrentará al Real Oviedo.

Además, habrá acción con el Real Madrid buscando la victoria contra el Alavés, mientras que en la Premier League, el Manchester City y el Tottenham intentan consolidarse en la cima.

En Sudamérica, en tanto, la jornada también estará marcada por finales y momentos decisivos con las emocionantes semifinales de la Copa do Brasil, donde verán acción Corinthians, Cruzeiro, Fluminense y Vasco da Gama. Conoce todos los detalles de estos partidos, así como los otros grandes encuentros de la jornada a continuación.

Partidos de hoy domingo 14 de diciembre y dónde ver por TV y online

La Liga EA Sports

  • 10:00 horas – Sevilla FC vs. Real Oviedo. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
  • 12:15 horas – Celta vs. Athletic Club. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
  • 14:30 horas – Levante vs. Villarreal. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSports 610/1610.
  • 17:00 horas – Alavés vs. Real Madrid. Transmite Disney+ Premium, ESPN.

Premier League

  • 11:00 horas – West Ham vs. Aston Villa. Transmite Disney+ Premium.
  • 11:00 horas – Sunderland vs. Newcastle. Transmite Disney+ Premium.
  • 11:00 horas – Nottingham Forest vs. Tottenham. Transmite Disney+ Premium, ESPN.
  • 11:00 horas – Crystal Palace vs. Manchester City. Transmite Disney+ Premium.
  • 13:30 horas – Brentford vs. Leeds Utd. Transmite Disney+ Premium, ESPN.
Serie A Italiana

  • 08:30 horas – AC Milan vs. Sassuolo. Transmite Disney+ Premium, ESPN.
  • 11:00 horas – Fiorentina vs. Hellas Verona. Transmite Disney+ Premium.
  • 11:00 horas – Udinese vs. Napoli. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
  • 14:00 horas – Genoa vs. Inter Milan. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – Bologna vs. Juventus. Transmite Disney+ Premium.

Bundesliga

  • 11:30 horas – Freiburg vs. Borussia Dortmund. Transmite Disney+ Premium.
  • 13:30 horas – FC Bayern vs. Mainz 05. Transmite Disney+ Premium, ESPN Premium.
  • 15:30 horas – Werder Bremen vs. Stuttgart. Transmite Disney+ Premium.

2. Bundesliga

  • 09:30 horas – Schalke 04 vs. Nürnberg. Transmite Disney+ Premium.
  • 09:30 horas – Darmstadt 98 vs. Preußen Münster. Transmite Disney+ Premium.
  • 09:30 horas – SV Elversberg vs. Fortuna Düsseldorf. Transmite Disney+ Premium.
Copa do Brasil

  • 18:00 horas – Corinthians vs. Cruzeiro. Transmite DGO, Amazon Prime Video, Globo Internacional, DSports 610/1610.
  • 20:30 horas – Fluminense vs. Vasco da Gama. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSports 610/1610.

Eredivisie

  • 10:30 horas – Ajax vs. Feyenoord. Transmite Disney+ Premium, ESPN 3.
  • 12:45 horas – AZ Alkmaar vs. Excelsior. Transmite Disney+ Premium.

Francia Ligue 1

  • 11:00 horas – O. Lyon vs. Le Havre AC. Transmite Disney+ Premium.
  • 13:15 horas – Auxerre vs. Lille. Transmite Disney+ Premium.
  • 13:15 horas – Lens vs. Nice. Transmite Disney+ Premium.
  • 13:15 horas – Strasbourg Alsace vs. Lorient. Transmite Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – O. Marseille vs. AS Monaco. Transmite Disney+ Premium.
LaLiga 2° de España

  • 12:15 horas – Albacete vs. Málaga. Transmite DGO, DSports 6.
  • 14:30 horas – UD Almería vs. Burgos CF. Transmite Disney+ Premium.
  • 17:00 horas – AD Ceuta vs. UD Las Palmas. Transmite DGO, DSports 6.

Jupiler Pro League de Bélgica

  • 09:30 horas – Gent vs. Antwerp. Transmite DAZN.
  • 14:30 horas – Charleroi vs. Saint-Gilloise. Transmite DAZN.

Liga 1 Perú

  • 20:00 horas – Cusco FC vs. Sporting Cristal. Transmite Fanatiz.
Liga portuguesa

  • 12:30 horas – FC Famalicão vs. Estoril Praia. Transmite GolTV Play, GolTV.

Liga Pro Ecuador

  • 18:30 horas – Barcelona SC vs. Orense SC. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
  • 18:30 horas – U. Católica vs. Independiente del Valle. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
  • 18:30 horas – Libertad FC vs. LDU Quito. Transmite ElCanalDelFutbol.com.

Messi Cup

  • 15:30 horas – 3er Puesto. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
  • 18:00 horas – Final. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
Premier League Ucrania

  • 08:00 horas – SK Poltava vs. FC Rukh Lviv. Transmite OneFootball PPV.
  • 10:30 horas – Dynamo Kyiv vs. NK Veres Rivne. Transmite OneFootball PPV.
  • 13:00 horas – Shakhtar Donetsk vs. FC Epitsentr. Transmite OneFootball PPV.

Primera B Argentina

  • 17:00 horas – Acassuso vs. Dep. Armenio (reducido Final). Transmite TyC Sports Internacional.

Scottish League Cup

  • 12:30 horas – St. Mirren vs. Celtic FC. Transmite OneFootball PPV.
Serie B Italiana

  • 11:00 horas – Carrarese vs. Virtus Entella. Transmite OneFootball PPV.
  • 13:15 horas – Pescara vs. Frosinone. Transmite OneFootball PPV.

Superliga Turca

  • 14:00 horas – Trabzonspor vs. Besiktas. Transmite Disney+ Premium, ESPN 6.
