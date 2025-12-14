No habrá más fútbol nacional este 2025, pero la acción futbolera continúa con una jornada cargada de grandes encuentros este domingo 14 de diciembre en distintos rincones de Sudamérica y Europa.
En el Viejo Continente se concentran los duelos más atractivos. En España, por ejemplo, tendremos actividad del Sevilla, donde el conjunto de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, enfrentará al Real Oviedo.
Además, habrá acción con el Real Madrid buscando la victoria contra el Alavés, mientras que en la Premier League, el Manchester City y el Tottenham intentan consolidarse en la cima.
En Sudamérica, en tanto, la jornada también estará marcada por finales y momentos decisivos con las emocionantes semifinales de la Copa do Brasil, donde verán acción Corinthians, Cruzeiro, Fluminense y Vasco da Gama. Conoce todos los detalles de estos partidos, así como los otros grandes encuentros de la jornada a continuación.
Partidos de hoy domingo 14 de diciembre y dónde ver por TV y online
La Liga EA Sports
- 10:00 horas – Sevilla FC vs. Real Oviedo. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
- 12:15 horas – Celta vs. Athletic Club. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
- 14:30 horas – Levante vs. Villarreal. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSports 610/1610.
- 17:00 horas – Alavés vs. Real Madrid. Transmite Disney+ Premium, ESPN.
Premier League
- 11:00 horas – West Ham vs. Aston Villa. Transmite Disney+ Premium.
- 11:00 horas – Sunderland vs. Newcastle. Transmite Disney+ Premium.
- 11:00 horas – Nottingham Forest vs. Tottenham. Transmite Disney+ Premium, ESPN.
- 11:00 horas – Crystal Palace vs. Manchester City. Transmite Disney+ Premium.
- 13:30 horas – Brentford vs. Leeds Utd. Transmite Disney+ Premium, ESPN.
Serie A Italiana
- 08:30 horas – AC Milan vs. Sassuolo. Transmite Disney+ Premium, ESPN.
- 11:00 horas – Fiorentina vs. Hellas Verona. Transmite Disney+ Premium.
- 11:00 horas – Udinese vs. Napoli. Transmite Disney+ Premium, ESPN 4.
- 14:00 horas – Genoa vs. Inter Milan. Transmite Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Bologna vs. Juventus. Transmite Disney+ Premium.
Bundesliga
- 11:30 horas – Freiburg vs. Borussia Dortmund. Transmite Disney+ Premium.
- 13:30 horas – FC Bayern vs. Mainz 05. Transmite Disney+ Premium, ESPN Premium.
- 15:30 horas – Werder Bremen vs. Stuttgart. Transmite Disney+ Premium.
2. Bundesliga
- 09:30 horas – Schalke 04 vs. Nürnberg. Transmite Disney+ Premium.
- 09:30 horas – Darmstadt 98 vs. Preußen Münster. Transmite Disney+ Premium.
- 09:30 horas – SV Elversberg vs. Fortuna Düsseldorf. Transmite Disney+ Premium.
Copa do Brasil
- 18:00 horas – Corinthians vs. Cruzeiro. Transmite DGO, Amazon Prime Video, Globo Internacional, DSports 610/1610.
- 20:30 horas – Fluminense vs. Vasco da Gama. Transmite DGO, Amazon Prime Video, DSports 610/1610.
Eredivisie
- 10:30 horas – Ajax vs. Feyenoord. Transmite Disney+ Premium, ESPN 3.
- 12:45 horas – AZ Alkmaar vs. Excelsior. Transmite Disney+ Premium.
Francia Ligue 1
- 11:00 horas – O. Lyon vs. Le Havre AC. Transmite Disney+ Premium.
- 13:15 horas – Auxerre vs. Lille. Transmite Disney+ Premium.
- 13:15 horas – Lens vs. Nice. Transmite Disney+ Premium.
- 13:15 horas – Strasbourg Alsace vs. Lorient. Transmite Disney+ Premium.
- 16:45 horas – O. Marseille vs. AS Monaco. Transmite Disney+ Premium.
LaLiga 2° de España
- 12:15 horas – Albacete vs. Málaga. Transmite DGO, DSports 6.
- 14:30 horas – UD Almería vs. Burgos CF. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – AD Ceuta vs. UD Las Palmas. Transmite DGO, DSports 6.
Jupiler Pro League de Bélgica
- 09:30 horas – Gent vs. Antwerp. Transmite DAZN.
- 14:30 horas – Charleroi vs. Saint-Gilloise. Transmite DAZN.
Liga 1 Perú
- 20:00 horas – Cusco FC vs. Sporting Cristal. Transmite Fanatiz.
Liga portuguesa
- 12:30 horas – FC Famalicão vs. Estoril Praia. Transmite GolTV Play, GolTV.
Liga Pro Ecuador
- 18:30 horas – Barcelona SC vs. Orense SC. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
- 18:30 horas – U. Católica vs. Independiente del Valle. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
- 18:30 horas – Libertad FC vs. LDU Quito. Transmite ElCanalDelFutbol.com.
Messi Cup
- 15:30 horas – 3er Puesto. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
- 18:00 horas – Final. Transmite Disney+ Premium, ESPN 2.
Premier League Ucrania
- 08:00 horas – SK Poltava vs. FC Rukh Lviv. Transmite OneFootball PPV.
- 10:30 horas – Dynamo Kyiv vs. NK Veres Rivne. Transmite OneFootball PPV.
- 13:00 horas – Shakhtar Donetsk vs. FC Epitsentr. Transmite OneFootball PPV.
Primera B Argentina
- 17:00 horas – Acassuso vs. Dep. Armenio (reducido Final). Transmite TyC Sports Internacional.
Scottish League Cup
- 12:30 horas – St. Mirren vs. Celtic FC. Transmite OneFootball PPV.
Serie B Italiana
- 11:00 horas – Carrarese vs. Virtus Entella. Transmite OneFootball PPV.
- 13:15 horas – Pescara vs. Frosinone. Transmite OneFootball PPV.
Superliga Turca
- 14:00 horas – Trabzonspor vs. Besiktas. Transmite Disney+ Premium, ESPN 6.