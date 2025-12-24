Universidad de Chile confirmó la salida del técnico Gustavo Álvarez, cerrando un proceso de dos temporadas al mando de los azules, donde quiso explicar con sus palabras los motivos.

Por lo mismo, una vez que el club emitió un frío comunicado confirmando un acuerdo entre las partes, el entrenador argentino concedió una entrevista a TNT Sports, que llevó adelante el periodista Manuel De Tezanos.

En ese sentido, explicó que está de vacaciones junto a su familia en Argentina y que todo este proceso lo llevó adelante su representante, donde deja en claro que cumplió con su contrato.

“Respeto las opiniones, las acciones son de interpretación subjetiva, todos tienen derecho a opinar, yo fundamenté. Se pudo criticar que el equipo se podía desenfocar, pero no lo vi para nada así ni de rendimiento ni de resultado. Era mi última conferencia en un club, en un marco formal y saber que se terminaba el contrato al final de año. Era expresar el sentido de mi ser, explicando al hincha lo que me pasaba y por qué decidía que lo mejor era cambiar de entrenador”, comentó Álvarez.

Gustavo Álvarez cuenta la verdad de su salida de U de Chile

Gustavo Álvarez quiso puntualizar en dos puntos su entrevista: una dejando en claro que el contrato se finalizó en la temporada 2025 y otra en que jamás quiso entrar en una lucha judicial con Universidad de Chile.

“Me parece que toda relación se desgasta poco a poco y es normal en todo ámbito de la vida, en lo deportivo sucede lo mismo. No hay hechos puntuales de gravedad que provocaron una ruptura en la relación, sí un desgaste que lo considero normal. Pero son temas que no quiero profundizar, el club ya tiene otro entrenador y yo quiero buscar un camino. Todo lo que sentí lo dije y rarifico mis conferencias”, detalló.

En ese sentido, también deja en claro que la vía judicial no iba acorde a lo que vivió en la U: “Mi principal objetivo era terminar bien la relación. Nos vinculaba un contrato de dos año con un tema de una extensión, tema que no quería tocar porque jamás pensé en terminar un desacuerdo o conflicto jurídico con el club. Lo sostengo, no nos merecíamos un final en tribunales, sabíamos que esa cláusula de extensión podía poner la cuestión en un tribunal y preferí evitarlo y terminar en buenos términos y con un reconocimiento o gesto hacia el club con una cifra acordada por ambas partes y que el club tenga retribución económicas, darnos la mano y seguir cada uno en el camino. Pude irme a cero pesos, pero no es mi forma de actuar, no lo quise hace de esa manera”, finalizó.

