Elegir al mejor futbolista de todos los tiempos es un debate que siempre está abierto. Pese a ello, existe cierto acuerdo en torno a los nombres que encabezan esta discusión. Generalmente, aparecen figuras como el brasileño Pelé, los argentinos Diego Maradona y Lionel Messi como los grandes referentes cuando se habla del mejor de todos los tiempos.

En ese contexto, y aprovechando el cierre del año 2025, en RedGol volvemos a traer a colación una entrevista realizada en el pasado a Gabriel Suazo, seleccionado chileno, actual jugador del Sevilla cuando se encontraba jugando en el Toulouse FC de Francia, momento donde no esquivó el debate y se atrevió a elegir a su ‘GOAT’ del fútbol mundial de manera exclusiva.

El mejor futbolista de la historia para Gabriel Suazo:

Gabriel Suazo conversó el pasado mes de mayo con Keno Trotamundos Skechers Fútbol en Francia, apenas dos meses antes de su salida del elenco galo, instancia en la que abordó diversos temas, entre ellos la selección chilena.

Fue en ese contexto cuando el lateral izquierdo fue consultado por el comunicador nacional por el mejor futbolista de la historia, ante lo cual el ex Colo Colo no dudó y se inclinó por un jugador contemporáneo a él, nos referimos al argentino Lionel Messi.

“Para mí, Messi, o sea, es histórico” , aseguró en primera instancia el lateral, agregando posteriormente que: “yo no tuve la fortuna de ver a Diego Maradona, a Pelé, quizás era en otro fútbol, pero de lo que yo he podido ver, Messi” , para posteriormente cerrar sus palabras señalando: “él nació con algo distinto a los demás”.

Gabriel Suazo elige a Lionel Messi como el ‘Mejor futbolista de todos los tiempos’. (Foto: Adrian Macias/Mexsport/Photosport)

El ex capitán de los albos de todas formas también lanzó elogios a Cristiano Ronaldo, quien durante este año sorprendió al autocalificarse como el “mejor”, destacando su profesionalismo y mentalidad competitiva, aunque marcó una diferencia clara a la hora de elegir entre ambos.