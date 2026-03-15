Sevilla tuvo un domingo para el olvido y fue derrotado por goleada de 5-2 contra el Barcelona. Fue el regreso de Alexis Sánchez al Camp Nou, con el delantero como titular los 90 minutos en el equipo dirigido por Matías Almeyda.

Los sevillanos no pudieron romper con una larga racha en el estadio Camp Nou, cometiendo además un error garrafal: regalaron dos penales antes de la mitad del primer tiempo, pena máxima con las que el Barcelona se puso arriba por 2-0.

Tras el duelo, Alexis Sánchez habló brevemente manifestando su enojo por regalar el marcador de entrada y, desde ya, llama a estar más atentos para salir airosos en el próximo encuentro.

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Alexis: no le puedes regalar penales al Barcelona

“Son cinco partidos sin perder, pero son 25 años sin ganar acá, no iba a cambiar ahora creo yo. Son dos penales que no puedes regalar a un equipo como el Barcelona. Ya con 2-0 abajo, ¿qué vas a hacer? El domingo viene un partido en el que nos tenemos que jugar la vida“, dijo Alexis.

La autocrítica de Alexis tras la goleada del Barcelona al Sevilla.

El oriundo de Tocopilla sentencia tajante que “tenemos que levantar cabeza y no cometer los mismos errores, porque dos penales cuestan mucho“.

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En el próximo duelo, el Sevilla de Alexis y Gabriel Suazo recibirán al Valencia el sábado 21 de marzo, por la fecha 29 de La Liga de España.

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El Sevilla es 14° en la tabla con apenas 31 puntos en 28 partidos. Al término de la fecha podría perder otro lugar y acercarse a la zona de descenso, que cierra Elche con 26 unidades.

Resumen:

El Barcelona goleó 5-2 al Sevilla en el regreso de Alexis Sánchez al Camp Nou.

El Sevilla cometió dos penales antes de la mitad del primer tiempo, condicionando el marcador.

El equipo de Alexis Sánchez ocupa el puesto 14 con 31 puntos tras 28 partidos.