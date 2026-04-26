La situación de Lucas Cepeda en el Elche comienza a inquietar a los hinchas, pero aparentemente no tanto al jugador. Este domingo el Elche logró un triunfo de oro en su visita al Real Oviedo por 1 a 2, pero con el chileno totalmente al margen.

Pese a que venía de anotar su primer gol y de provocar otro nada menos que contra el semifinalista de Champions League, Atlético de Madrid, el técnico Eder Sarabia lo sentó en el banco. Esta mañana el ex Colo Colo no salió de las butacas y miró a sus compañeros hacer el trabajo. Y si bien muchos pensarían que esto le complica, él mismo dejó en claro que no.

A través de sus redes sociales, el seleccionado nacional lanzó un mensaje ante las dudas que han surgido por su presente en España. Ahí, más allá de dar su versión con detalles, optó por una breve pero categórica frase sobre su presente.

Lucas Cepeda evita la mala onda y se enfoca en ayudar al Elche

A Lucas Cepeda no le interesa lo que hable el resto y trata de ayudar al Elche desde donde le toque. El extremo sacó la voz luego de no salir de la banca en el triunfo ante el Real Oviedo y remarcó que, digan lo que digan, está tranquilo.

Lucas Cepeda se toma con calma el ser suplente en Elche. Foto: Elche.

Fue en su cuenta de Instagram donde el ex Colo Colo reaccionó a su presente en los Blanquiverdes, aunque evitando polémicas. “En la mía, enfocado y muy feliz“, señaló el jugador.

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Lucas Cepeda ha tenido un rol secundario en la pelea que está dando el Elche para evitar el descenso en La Liga. Siendo suplente ha ido sumando minutos poco a poco, aunque ya lleva cuatro partidos en los que no ha salido de la banca.

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Eder Sarabia no está para cosas y está peleando cada punto como si fuera el último con tal de dejar atrás la lucha en el fondo. Este parece ser el principal motivo por el que el plantel del club ha aceptado el tener que perder protagonismo con tal de lograr el objetivo principal.

Habrá que ver si es que esto motiva al chileno a seguir mejorando para ser considerado en su equipo. Con cinco fechas más por delante en La Liga, todavía podrían complicarse con la zona baja, por lo que será vital ir sumando para llegar más tranquilos al cierre de la temporada.

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Lucas Cepeda toma distancia de las críticas por quedarse en la banca en Elche. El extremo apuesta al trabajo silencioso para revertir su situación y así ayudar a que los Blanquiverdes sigan en la Primera División de España.

Así está el Elche de Lucas Cepeda en la tabla de posiciones de La Liga 2025/26

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En resumen, Lucas Cepeda y Elche…