Pronósticos Barracas Central vs Audax Italiano: los Itálicos buscan aprovechar la falta de gol del Guapo

RedGol te entrega los mejores pronósticos deportivos para apostar en Barracas Central vs Audax Italiano, en la fecha 3 de la Copa Sudamericana.

Nuestros picks Pronósticos: Barracas Central vs Audax Italiano Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Total de goles de Barracas Central en la primera mitad: Menos de 0.5 Barracas Central muestra una marcada dificultad ofensiva en los primeros tiempos, sin anotar en gran parte de sus recientes partidos, lo que refuerza la tendencia de una primera mitad sin goles. bet365 1.72 Pronóstico Tiros de esquina de Barracas Central: Menos de 4.5 Barracas Central es el equipo con menor generación de córners en el torneo, manteniendo cifras muy bajas en la mayoría de sus partidos, lo que respalda nuevamente una línea inferior en este apartado. bet365 1.83 Pronóstico Remates al arco de Franco Troyansky: 1+ Franco Troyansky atraviesa un momento positivo y registra buena cantidad de remates a portería. Su protagonismo ofensivo y continuidad lo posicionan como candidato para al menos un disparo entre los tres palos. bet365 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este martes 28 de abril a las 20:00 horas (hora de Chile), Audax Italiano visitará a Barracas Central por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. Olimpia lidera el grupo con cuatro puntos, seguido por los Itálicos con tres. Más atrás aparecen los argentinos con dos unidades y Vasco da Gama con una.

El cuadro tano atraviesa un momento irregular: apenas ganó uno de sus últimos siete partidos, precisamente ante el conjunto brasileño, y viene de empatar frente a Deportes Limache en la más reciente jornada del Campeonato Nacional. El Guapo, por su parte, acumula cinco encuentros sin derrotas, aunque solo registra una victoria en sus últimos siete compromisos.

En la previa de este encuentro, nuestro analista te presenta los tres mejores pronósticos para que los tengas en cuenta antes de apostar en la Copa Sudamericana.

La mala racha de Barracas que puede aprovechar Audax

En siete de sus últimos nueve encuentros, Barracas Central no marcó goles en el primer tiempo. No anotó en 10 de sus 15 primeras partes en el torneo argentino.

Total de goles de Barracas Central en la primera mitad: Menos de 0.5 – 1.72 en bet365

El peor de Argentina en los córners

El Guapo es, por diferencia, el equipo con menor producción de tiros de esquina en el campeonato argentino, con un promedio de dos córners a favor por partido. De hecho, en 12 de las 15 presentaciones, registró menos de cinco saques desde el banderín.

Tiros de esquina de Barracas Central: Menos de 4.5 – 1.83 en bet365

Los números de Franco Troyansky en la temporada

Franco Troyansky fue la gran figura de Audax Italiano en la victoria por 2-1 sobre Vasco da Gama en la segunda fecha de la Copa Sudamericana, con un gol y una asistencia.

Entre el Campeonato Nacional y el torneo continental, el delantero argentino acumula 34 remates, de los cuales 12 fueron a puerta. Además, ha sido titular en ocho partidos y ha ingresado desde el banco en seis ocasiones.

Remates al arco de Franco Troyansky: 1+ – 1.83 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Barracas Central vs Audax Italiano Cuotas ofrecidas por bet365 Barracas Central 1.90 bet365 Empate 3.30 bet365 Audax Italiano 4.33 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Barracas Central vs Audax Italiano: últimos partidos