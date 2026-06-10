La cita planetaria se toma la agenda futbolística durante junio y julio, razón por la cual los más fanáticos ya están buscando la forma de no perderse un solo partido del torneo.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Este jueves 11 de junio México y Sudáfrica jugarán en el Estadio Azteca el primero de 104 partidos, dando pie a 38 días de puro fútbol que se tomarán la agenda de varios fanáticos del deporte rey.

Y es que hay muchos hinchas que no quieren perderse un solo partido de esta cina planetaria. Sin embargo, para hacerlo hay que pagar un costo, ya que por la TV abierta solo irá una cierta cantidad de compromiso.

Chilevisión, canal que se quedó con los derechos del torneo, confirmó que transmitirá 52 de los 104 compromisos. Sacando cuentas, hay una mitad que no será transmitida por la señal, por lo que habrá que buscar otras alternativas.

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La opción más económica de ver todo el Mundial 2026

Para quienes todavía no lo sepan, es Directv la empresa que tiene el 100% de los partidos de este Mundial 2026. Además de acceder a su servicio vía cable, también se puede hacer mediante Directv GO, su aplicación de TV por internet.

Sin embargo, también está la opción de contratar Directv mediante Amazon Prime a cambio de 5800 pesos chilenos. Otra alternativa es contratar Paramount+, servicio que también contará con los derechos del torneo y que tiene un costo de 5.690 pesos chilenos.

Argentina defenderá su título de Qatar 2022 en este Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. | Foto: Getty Images.

Así las cosas, y considerando que Chilevisión transmitirá gratis las dos semifinales y la final del Mundial 2026, si se contrata uno de los dos servicios este mismo 11 de junio (día de la inauguración), podrás tenerlo activo por un mes hasta el 11 de julio, jornada en que se cerrarán los cuartos de final.

Un método bastante económico para quienes no quieran perderse un solo partido de este Mundial 2026, uno que pasará a la historia al ser el primero en tener 104 compromisos.

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En síntesis