Zapping anuncia que justo para poder ver el Mundial 2026 implementará una nueva tecnología que mejora la calidad de imagen.

El Mundial 2026 no tendrá a Chile, pero los amantes del fútbol de seguro estarán pegados a la televisión mirando los encuentros, que esta vez serán 104 por el aumento a 48 selecciones.

Por eso es importante el anuncio que hace Zapping sobre el lanzamiento de “Super Resolution”, una tecnología propia de mejoramiento de imagen en vivo diseñada para optimizar la experiencia visual de sus usuarios durante transmisiones televisivas.

De hecho su primera implementación comenzará con Mega y Chilevisión, este último canal oficial que va a transmitir 52 encuentros del Mundial que se jugará en Norteamérica.

La tecnología que llega para el Mundial

La innovación fue desarrollada íntegramente por el equipo tecnológico de Zapping y permite mejorar la señal en tiempo real, optimizando nitidez, color y calidad percibida por el usuario final. La experiencia de escalamiento puede alcanzar hasta 2160p a 60 fps, llevando la imagen más allá de la calidad Full HD, incluso en conexiones de velocidad moderada.

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“Nuestro upscaling trabaja en tiempo real con GPUs para mejorar el origen y la señal, dando como resultado una mejor imagen incluso en conexiones bajas. Estamos optimizando toda la cadena para que la transmisión se vea impecable”, explicó Ignacio Opazo, CTO de Zapping.

La tecnología estará disponible en la señal 03 para Mega y en la señal 04 para Chilevisión, sin necesidad de decodificadores y desde el plan más accesible de la plataforma. Por ahora, funciona en Smart TV Samsung, LG, Android TV y Apple TV.

Uno de los focos principales de Super Resolution no es solo aumentar la resolución, sino mejorar la calidad visual completa de la señal. Esto significa que la experiencia se sentirá más nítida y definida tanto en pantallas 4K como en otras resoluciones, ya que el objetivo es optimizar toda la cadena de imagen.

“Más allá de la resolución, lo que realmente le importa a la gente es que la transmisión se vea bien y con colores ricos. Para el ojo humano, la clave es la nitidez y la experiencia visual, al punto en que la cantidad exacta de píxeles pasa a un segundo plano”, agregó Opazo.

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Respecto al impacto en la latencia, el CTO precisó que el procesamiento adicional es prácticamente imperceptible: “Estuvimos haciendo pruebas y vimos un delay de aproximadamente 300 milisegundos, casi imperceptible y que no afecta la experiencia de ver deportes en vivo”.

La tecnología fue diseñada para mantenerse en el tiempo y expandirse progresivamente a otros canales y contenidos de la plataforma, con especial foco en transmisiones deportivas, eventos en vivo y cualquier contenido donde la calidad de imagen sea determinante para la experiencia del usuario.