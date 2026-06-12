Mercado de fichajes: Yerno de Marcelo Salas da el gran salto a la Liga de Primera

Vicente Lavín que destacó en la Primera B con 23 años, deja Deportes Temuco para jugar en Unión La Calera.

El mercado de fichajes se comienza a mover en Chile y este viernes se confirmó la primera gran contratación. Esto tiene relación con Unión La Calera que puso sus ojos en el joven central Vicente Lavín de Deportes Temuco.

El central de 23 años se transformó en uno de los más regulares del Pije. Con Arturo Sanhueza fue titular siempre y hasta aportó con un gol en el primer semestre.

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El buen rendimiento del nacido en Galvarino despertó el interés de Calera y decidió apostar por el joven central. “Proveniente de Deportes Temuco, el club desea anunciar a Vicente Lavín como nuevo refuerzo del club con efecto inmediato”, publicó el cuadro cementero.

“El defensor de 23 años jugará cedido en nuestra institución hasta diciembre de 2027 y la operación incluye una opción de compra”, detallaron sobre la llegada del defensa. Por lo que ahora buscan afirmar la zaga y comenzar la operación salvación para no perder la categoría.

Vicente Lavín deja Temuco para jugar en Calera

El traspasado de Vicente Lavín fue celebrado en las redes sociales, especialmente en la familia de Marcelo Salas. Es que defensa de un metro 83, es justamente el yerno del “Matador”, ya que mantiene un lindo pololeo con Catalina Salas.

Cata Salas celebró el fichaje de Vicente Lavín a Calera

La joven fue una de las primeras en celebrar en su Instagram el importante salto de su pareja. “Todo el éxito del mundo. Con todo @vicente_lr20”, fue la historia junto con un corazón y un trébol de buena suerte. Ambos ya han compartido en sus redes diversos momentos juntos y el defensa es uno de los más queridos por los hinchas.

La pareja ha compartido varios momentos especiales en redes

“Le deseamos a Vicente éxito en este desafío profesional”, destacaron desde Temuco. Por lo que ahora resta conocer cuáles serán los refuerzos del albiverde para justamente reemplazar a Lavín. Aunque ya hay un nombre que empieza a sonar como Luis Casanova como posible elegido para buscar el ascenso a la Liga de Primera en el segundo semestre.