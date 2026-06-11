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Fútbol Internacional

Ojo, Damián Pizarro: hizo campañón en Chile, lo quiso Colo Colo y será el nuevo DT de Racing

Tras lograr un subcampeonato en nuestro fútbol y dirigir por años en Brasil, entrenador argentino arriba a la Academia.

Por Nelson Martinez

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La Academia tiene amarrado al nuevo DT.
© Photosport.La Academia tiene amarrado al nuevo DT.

Racing sigue haciendo noticia en Argentina y tras la salida de Gustavo Costas, un viejo conocido tiene todo listo para asumir arribando desde Brasil. Se trata de Juan Pablo Vojvoda, que tuvo paso por el fútbol chileno.

El club había realizado un último intento por Nicolás Diez, pero la posibilidad quedó descartada. Ante ese escenario, el nombre de Vojvoda ganó fuerza y terminó encaminando su llegada a Avellaneda”, reportó ESPN.

El DT viene de dirigir a Neymar en Santos, con 10 triunfos, 13 empates y 10 derrotas. Sin embargo, su etapa más importante fue Fortaleza, donde estuvo cuatro años y dejó huella. Eso sí, su salto comenzó en Chile, donde tuvo su primera gran campaña.

Vojvoda y su lazo con el fútbol chileno antes de Racing

Juan Pablo Vojvoda será el nuevo entrenador de Racing de Avellaneda. El DT argentino viene de años dirigiendo en Brasil, donde su estación previa la tuvo en Chile con exitosa campaña en Unión La Calera.

El DT y su campañón en los cementeros/Photosport

El DT y su campañón en los cementeros/Photosport

El nuevo DT de la Academia estuvo al mando de los cementeros en la temporada 2020. Ahí hizo historia y obtuvo el segundo lugar del torneo, siendo superado solo por el campeón U Católica.

Tras eso lo fichó rápidamente Fortaleza de Brasil, donde ganó cinco títulos y se ganó un nombre en el equipo. Ahí celebró los trofeos del los Campeonatos Cearenses de 2021, 2022 y 2023, y las Copas del Nordeste de 2022 y 2024.

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Además, a Vojvoda lo buscó Colo Colo el año pasado para reemplazar a Jorge Almirón, fichando en Santos finalmente. Ahora habrá que ver si considerará al chileno Damián Pizarro, aunque en Argentina dan por hecha su salida a mitad de año.

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