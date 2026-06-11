El periodista, conductor y relator cuenta la interna de su preparación para volver a las transmisiones en TV tras años de ausencia.

Fernando Solabarrieta vuelve a la TV y será parte del relato del Mundial 2026 en las pantallas de Chilevisión. El querido periodista dialogó con RedGol sobre su vuelta a la pantalla, donde este fin de semana narrará la acción del torneo.

“Estoy muy feliz, es un proceso para mí porque he vuelto a hacer cosas que hacía un rato no hacía, como volver a estudiar y yo de mundiales sé bastante, pero siempre es bueno refrescar. Ya hablé con mi querido amigo Rodrigo Muñoz, que preparó un dossier de datos generales”, dice.

Pero además de ponerse de cabeza a estudiar, el relator también prepara otros aspectos. Su voz y las nuevas tecnologías en transmisiones son tema también, mientras pitutea a la vez en Sin Filtros Mundial y Picado TV.

Así trabaja Solabarrieta en modo Mundial 2026

Fernando Solabarrieta cuenta cómo alista su regreso al relato en TV tras años alejado de la pantalla. El periodista se cuida desde hace rato para la narración en las pantallas de Chilevisión.

“En las transmisiones aportar datos es una buena cosa, además de la emoción. Ahí hay una preparación que tiene que ver con los estudios, pero también con la garganta, hace un rato dejé de tomar bebidas gaseosas, estuve un poco resfriado y me cuidé como nunca porque necesito llegar adecuadamente con mi voz”, comenta.

¿Habrá un nuevo Schweinsteiger? Entre risas el periodista cuenta que “me llega por el chat de televisión un sistema fantástico donde los jugadores ponen su nombre en una hoja y se autopronuncian ellos”.

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“Entonces alguien me está haciendo la pega, jajajá. Pero ya los tiempos modernos como la información está por todos lados, esa pega ya me la hicieron. Esta vez tendré la precaución de no ser más alemán que los alemanes ni más holandés que los holandeses, evidentemente”, cerró.