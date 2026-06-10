El entrenador de Uruguay fue criticado por su comportamiento al ser entrevistado por periodista, en su arribo a la Copa del Mundo.

Marcelo Bielsa y todo el plantel de la selección de Uruguay ya están en Norteamérica para afrontar el Mundial 2026. El Loco se bajó del avión y fue viral por una entrevista que dio a periodista charrúa.

El ex entrenador de la Roja se mostró escueto en sus dichos, donde hasta los hinchas cronometraron sus cortas respuestas. Criticado por muchos y respetado por otros, el DT volvió a hacer noticia por su trato con la prensa.

“Llegamos con mucha ilusión””, “Sin inconvenientes” o “Ronald (Araújo) está normal” fueron parte de sus palabras. Los hinchas se dieron un festín en redes sociales con una nueva “locura” de Bielsa.

Bielsa hace “la gran Bielsa” en el Mundial 2026

Marcelo Bielsa fue entrevistado por DSports Uruguay, dejando atónita a la periodista al momento de sus preguntas. Las breves respuestas y silencios incómodos marcaron el momento en la previa del Mundial 2026.

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“Me molesta que mire siempre para abajo y no mire a la cara a una persona que le está hablando”, tuiteó @Patonachar. Por su parte, @rodrigojcastro dijo que es “inaguantable Bielsa… Un maleducado cuanto menos. Si no te gusta, no dirijas un Mundial. No se puede ser tan irrespetuoso”.

Bielsa viene saliendo de una polémica en torno a Ronald Araújo. El hermano del fútbolista acusó al DT de lesionar a sus futbolistas, luego que el hombre del Barcelona fuera de emergencia a España a tratar su recuperación.

La selección de Uruguay es parte del Grupo H del Mundial 2026. Ahí debutará con Arabia Saudita, el 15 de julio, en un grupo que también componen Cabo Verde y Arabia Saudita.