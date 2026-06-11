Los europeos abrieron la cuenta en el complemento, pero los asiáticos despertaron para quedarse con el triunfo en un entretenido segundo tiempo. Corea del Sur se estrenó con tres puntos.

Corea del Sur vino de atrás y comenzó con el pie derecho el Mundial 2026. Se lo dio vuelta a República Checa con triunfo por 2-1 en el estadio Akron, en Guadalajara, México, por el cierre de la primera fecha del Grupo A.

Tras un inicio tímido de ambos elencos, las más claras llegaron sobre el final del primer tiempo… Son Heung-min avisó en los 37′ con un disparos que se fue poco poco elevado y en los 38′ muy carca del palo.

Ya en el segundo tiempo, Matej Kovar salvó a República Checa con doble atajada en los 48′. En los 55′ repitió al ganarle el mano a mano a Heung-min, que ingresaba en clara opción de gol.

De forma sorpresiva, Ladislav Krejci marcó el primer tanto del partido y 0-1 para los checos con un cabezazo con asistencia desde el saque de costado (58′). Corea empató en los 67′ con el golazo de Hwang Inbeom.

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Corea logra el triunfo y se salva sobre el final

A los 77′ República Checa pudo recuperar la ventaja, pero el tanto de Tomas Soucek fue anulado correctamente por fuera de juego. Y poco después llegó la sentencia.

Corea debuta con triunfo contra República Checa.

Corea del Sur decretó el 2-1 en los 79′ por intermedio de Oh Hyeongyu, otro bonito tanta tras la buena jugada de los asiáticos con asistencia desde la derecha.

Sobre el final, en los 82′ Kim Seunggyu se lució con portentosa atajada en el primer palo. Y en los descuentos con buena estirada ante el remate de distancia.

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Con el triunfo, Corea del Sur alcanza a México con tres puntos y se ubica en el segundo lugar de la tabla del Grupo A tras los aztecas. República Checa y Sudáfrica comparten el fondo sin unidades.

En la próxima fecha, Corea del Sur enfrentará al anfitrión México mientras República Checa intentará encontrar revancha frente a Sudáfrica.

Compacto Corea del Sur vs. República Checa

Minuto a minuto: Corea del Sur vs. República Checa