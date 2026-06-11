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Mundial 2026

Corea del Sur debuta con triunfo: lo da vuelta y le gana un partidazo a República Checa

Los europeos abrieron la cuenta en el complemento, pero los asiáticos despertaron para quedarse con el triunfo en un entretenido segundo tiempo. Corea del Sur se estrenó con tres puntos.

Por Diego Jeria

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Corea debuta con triunfazo en el Mundial 2026.
© Getty ImagesCorea debuta con triunfazo en el Mundial 2026.

Corea del Sur vino de atrás y comenzó con el pie derecho el Mundial 2026. Se lo dio vuelta a República Checa con triunfo por 2-1 en el estadio Akron, en Guadalajara, México, por el cierre de la primera fecha del Grupo A.

Tras un inicio tímido de ambos elencos, las más claras llegaron sobre el final del primer tiempo… Son Heung-min avisó en los 37′ con un disparos que se fue poco poco elevado y en los 38′ muy carca del palo.

Ya en el segundo tiempo, Matej Kovar salvó a República Checa con doble atajada en los 48′. En los 55′ repitió al ganarle el mano a mano a Heung-min, que ingresaba en clara opción de gol.

De forma sorpresiva, Ladislav Krejci marcó el primer tanto del partido y 0-1 para los checos con un cabezazo con asistencia desde el saque de costado (58′). Corea empató en los 67′ con el golazo de Hwang Inbeom.

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Corea logra el triunfo y se salva sobre el final

A los 77′ República Checa pudo recuperar la ventaja, pero el tanto de Tomas Soucek fue anulado correctamente por fuera de juego. Y poco después llegó la sentencia.

Corea debuta con triunfo contra República Checa.

Corea debuta con triunfo contra República Checa.

Corea del Sur decretó el 2-1 en los 79′ por intermedio de Oh Hyeongyu, otro bonito tanta tras la buena jugada de los asiáticos con asistencia desde la derecha.

Sobre el final, en los 82′ Kim Seunggyu se lució con portentosa atajada en el primer palo. Y en los descuentos con buena estirada ante el remate de distancia.

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Con el triunfo, Corea del Sur alcanza a México con tres puntos y se ubica en el segundo lugar de la tabla del Grupo A tras los aztecas. República Checa y Sudáfrica comparten el fondo sin unidades.

En la próxima fecha, Corea del Sur enfrentará al anfitrión México mientras República Checa intentará encontrar revancha frente a Sudáfrica.

Compacto Corea del Sur vs. República Checa

Minuto a minuto: Corea del Sur vs. República Checa

Final del partido: 2-1

90'+6.- Pitazo. Ganó Corea del Sur por 2-1 a República Checa. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.

Tiempo reglamentario cumplido: 2-1

90'.- Se adicionan seis minutos.

Se salvó Corea: tapadón

82'.- Song Bumkeun y un tapadón en Corea del Sur. Estuvo portentoso abajo en el palo.

GOL DE COREA DEL SUR: 2-1

79'.- Gran jugada de Corea, Hwang Inbeom ganó metros por la derecha y sacó el centro a la línea del área chica... Oh Hyeongyu, quien vino desde el banco, conectó de primera y la mano de Kovar no impide el gol de los asiáticos. En ventaja Corea del Sur por primera vez.

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Gol anulado: 0-0

77'- Tomas Soucek marca para República Checa de cabeza tras el tiro libre, pero el tanto se anula inmediatamente por fuera de juego.

LO EMPATA COREA DEL SUR: 1-1

67'.- ¡Golazo de Corea del Sur! Los asiáticos ponen el empate ante República Checa.

Lee Kangin mete un pase filtrado entre el espacio dejado por los checos, Hwang Inbeom mete el enganche hacia adentro para complicar a Kovar y su remate se fue con suspenso dentro del arco. Golazo.

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GOL DE REPLÚBLICA CHECA: 0-1

58'.- Cuando más cerca había estado Corea y martillaba el arco europeo... gol de República Checa.

Vladimir Coufal hizo un saque de costado largo desde la derecha hasta el área chica y Ladislav Krejci apareció desde atrás para saltar más alto que todos y de cabeza la mandó a la red.

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Se vuelve a salvar República Checa

55'.- Otro tapadón de Kovar: evita el gol de Corea veloz y despierto en el mano a mano contra Son Heung-min.

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Casi Corea, se salvaron los europeos: 0-0

48'.- ¡Ufff! Matej Kovar se viste de héroe en República Checa con atajada en doble instancia. Primero en el remate desde la entrada del área del Lee Kangin y sobre la misma en el achique tras el rebote a Lee Jaesung.

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Se inicia el complemento: 0-0

46'.- Se reanudan las acciones. Ya se juega el segundo tiempo entre Corea del Sur y República Checa.

Fin del primer tiempo: 0-0

45'+3.- Los equipos se van al descanso. Por ahora hay empate sin goles entre Corea del Sur y República Checa en Guadalajara.

¿Avisa Corea del Sur? 0-0

37'.- Son Heung-min saca un disparo de distancia que ilusionaba a los hinchas asiáticos, pero se va por arriba del travesaño. En la jugada siguiente se hizo el espacio en la frontera del área, pero su potente remate sale unos centímetros por fuera.

¡Dos intentos de la estrella coreana en menos de un minuto!

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Se reanuda el juego

25'.- Los jugadores vuelven a correr tras la pausa de hidratación.

Se mantiene el empate sin goles (0-0)

21'.- Comenzó mejor Corea, República Checa empieza a nivelar las acciones. Por ahora pocas emociones en Guadalajara.

Así se paran los equipos en la cancha: 0-0

13'.- Las formaciones de los equipos:

Corea del Sur forma con Kim Seunggyu al arco; Lee Hanbeom, Kim Minjae y Lee Gihyuk en defensa; Seol Youngwoo, Hwang Inbeom, Paik Seungho y Lee Taeseok en mediocampo; Lee Kangin, Son Heung-min y Lee Jaesung y en delantera. DT: Myung-Bo Hong.

En la banca coreana están Song Bumkeun, Jo Hyeonwoo; Kim Taehyeon, Cho Wije, Kim Moonhwan, Park Jinseob, Castrop Jens, Hwang Heechan, Bae Junho, Yang Hyunjun, Kim Jingyu, Eom Jisung, Lee Donggyeong, Cho Guesung y Oh Hyeongyu.

República checa alinea con Matej Kovar en el arco; Stepan Chaloupek, Robin Hranac y Ladislav Krejci en defensa; Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Alexandr Sojka y Jaroslav Zeleny en mediocampo; Lukas Provod, Patrik Schick y Pavel Sulc en ataque. DT: Miroslav Koubek.

Los suplentes checos son Jindrich Stanek, Lukas hornicek; David Zima, Tomas Holes, David Jurasek, David Doudera, Vladimir Darida, Lukas Cerv, Michal Sadilek, Hugo Sochurek, Adam Hlozek, Jan Kuchta, Mojmir Chytil, Tomas Chory y Denis Visinsky.

¡Ya se juega! Corea del Sur vs. República Checa

1'.- Pitazo. Comenzó el partido.

Equipos a la cancha

Corea del Sur y República Checa saltan a la cancha. Comienza en breve, se entonan los himnos.

Datos de los equipos

Corea del Sur y República Checa nunca se han enfrentado en un Mundial. Sí regristran tres duelos amistosos.

Los coreanos tienen once presencias consecutivas en la Copa del Mundo desde México 86, doce en total contando Suiza 1954. La idea es repetir o mejorar el cuerto lugar de Corea y Japón 2002.

Por su parte, República Checa está de vuelta en los mundiales tras 20 años de ausencia, con un total de ocho participaciones mundialistas, siete como Checoslovaquia y sólo Alemania 2006 propiamente tal como República Checa.

FORMACIÓN CONFIRMADA DE REPÚBLICA CHECA

El once de los europeos:

FORMACIÓN CONFIRMADA DE COREA DEL SUR

Son Heung-min a la cabeza: el once titular de Corea del Sur.

Dónde ver el duelo

El duelo será transmitido en Chile por televisión sólo en la señal de DSports (610/1610 de DirecTV). De forma online y por streaming podrás verlo a través de DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN para sus respectivos suscriptores.

Llegaron los equipos

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Repasamos el México-Sudáfrica

Compacto de México contra Sudáfrica:

Probables formaciones

Corea del Sur: Kim Seung-gyu al arco; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min y Lee Tae-seok en defensa; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung y Son Heun-gmin en mediocampo; Oh Hyeon-gyu en ataque. DT: Myung-Bo Hong.

República Checa: Matěj Kovář en portería; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč y Ladislav Krejčí en defensa; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Vladimír Darida y Jaroslav Zelený en mediocampo; Pavel Šulc y Patrik Schick en delantera. DT: Miroslav Koubek.

El crack del duelo reconoce el césped

Son Heung-min ya pisó la cancha en el estadio de Guadalajara.

Los datos del partido

Corea del Sur y la República Checa se enfrentan este jueves 11 de junio, desde las 22:00 horas de Chile (20:00 horas locales), en el estadio Akron de Guadalajara, México. El partido por la primera fecha del Grupo A será arbitrado por el egipcio Amin Mohamed.

Así está la tabla del Grupo A

Puntapié inicial con victoria de México:

Comenzamos la previa

Buenas noches amigas y amigos. Comenzamos la previa del duelo entre Corea del Sur y la República Checa que pondrá al día la primera fecha del Grupo A de la Copa del Mundo 2026. Acompáñanos en la espera del duelo y durante el partido con el marcador en vivo y el relato minuto a minuto.

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