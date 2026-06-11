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Mundial 2026

La locura de los hinchas mexicanos contra Sudáfrica: gritan ole… desde el primer segundo

México le dio el puntapié inicial a la Copa del Mundo 2026 y los hinchas en el Estadio Azteca se hicieron vitales al corear oles desde el primer segundo.

Por Diego Jeria

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México mete ole al primer segundo del Mundial 2026.
© Getty ImagesMéxico mete ole al primer segundo del Mundial 2026.

Comenzó el Mundial 2026. El anfitrión México enfrenta a Sudáfrica por el primer turno en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México. Y los hinchas locales ya se llevaron las miradas del fútbol internacional.

Es que mexicanos se quedaron con la opción de comenzar el juego y como se hicieron con la primera posesión, los fanáticos aztecas metieron desde el primer segundo los tradicionales “ole”, representativos para un momento de dominio total.

Los locales tomaron el balón y lo comenzaron a rotar con varios pases. Sudáfrica se limitó a cubrir espacios en el fondo y mantener las líneas ordenadas, esperando tranquilamente al rival. ¡No habían llegado a los 30 segundos y se coreaban los ole!

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México vs. Sudáfrica: Ole al segundo, gol antes de los 10 minutos

Como si fuera poco los mexicanos encontraron la apertura de la cuenta con el gol de Julián Quiñonez en los 8′, con un potente remate desde la frontera del área.

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México y Sudáfrica integran el Grupo A que completan Corea del Sur y República Checa, quienes jugarán este mismo jueves por la noche en Guadalajara.

El Estadio Azteca, hoy conocido como el Estadio Banorte, tiene un aforo de 87 mil personas. En México contra Sudáfrica se ve repleto sin espacio para un alfiler.

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Resumen:

-Julián Quiñones marcó el primer gol de México a los 8 minutos del partido. Antes, los hinchas aztecas corearon ole.

-87 mil personas llenaron el aforo del Estadio Azteca para el encuentro inaugural.

-Grupo A está conformado por México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

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