Hay una estadística que no falla en este tipo de competiciones y ahora la Albiceleste sería la víctima.

Comienza la Copa del Mundo 2026 y Argentina es uno de los países que quiere quedarse con el trofeo. Claro que Lionel Messi tendría una dificultad adicional que escapa a lo futbolístico.

La Albiceleste dio la vuelta olímpica en Qatar 2022 de la mano de Lionel Scaloni y con un gran Ángel Di María. Para la cita planetaria que se realizará en Norteamérica son una de las grandes favoritas, pero hay un antecedente que inquieta entre los supersticiosos.

Argentina quiere el Mundial 2026, pero…

Argentina ha logrado mantener un gran nivel desde la última Copa del Mundo. A lo bueno hecho en Qatar, le sumaron la conquista de la Copa América en Estados Unidos 2024. Además, han ido surgiendo algunas figuras interesantes.

Desde lo futbolístico no hay mucho que preocuparse, pero en este deporte solo con eso no basta. Es sabido que las cábalas y rituales son parte de la esencia de quienes vibran con un balón, por lo cual no hay que desestimarlas.

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Argentina llega a la Copa del Mundo como la mejor selección del planeta según el ranking FIFA. Esto debería ser un honor, pero se ha transformado en una mochila de plomo para quienes ostentan este cetro en una cita planetaria.

Para muestra un botón. Desde que se implementó el ranking FIFA, ninguna selección que ha llegado como la número 1 al Mundial lo ha ganado. Lo sufrió Alemania en 1994, Brasil en 1998, Francia en 2002, Brasil en 2006, Brasil en 2010, España en 2014, Alemania en 2018 y Brasil en 2022.

Argentina quiere repetir el título de Qatar 2022. Imagen; Getty

De esta manera, para que Argentina pueda dar la vuelta en Norteamérica 2026, Lionel Messi y compañía tendrán que romper esta vieja maldición que pesa sobre la mejor selección del ranking FIFA. La Albiceleste espera poder terminar con este maleficio.