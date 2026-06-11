Se podría romper el récord el máximo artillero de la historia de la cita planetaria.

La Copa del Mundo 2026 arranca y con esto también, está en juego el ser parte de la historia. Lionel Messi y Kylian Mbappé ponen en peligro el reinado de Miroslav Klose.

La cita planetaria trae varias novedades y por primera vez se realizará en tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Además, también tendrá el significativo aumento de selecciones, pasando de 32 participantes a 48, lo que ha generado más de alguna polémica por el nivel de algunos equipos.

El récord de Klose en peligro en el Mundial 2026

La Copa del Mundo tiene distintos hitos a lo largo de su rica historia. Uno de los registros más apetecidos, es el cetro de máximo goleador de esta competición. Ese honor le pertenece a un alemán, pero podría perderlo en la actual edición.

Miroslav Klose se convirtió en el mayor anotador en la cita planetaria de Brasil 2014, al convertir 16 tantos en 24 partidos, superando los 15 que había convertido Ronaldo. Desde entonces el hito del nacido en Polonia ha permanecido intacto ¿hasta ahora?

ver también “Se lo merece”: Felipe Loyola quiere que Portugal de Cristiano Ronaldo gane el Mundial 2026

Lionel Messi tiene 13 goles en 26 partidos y Kylian Mbappé posee un impresionante registro de 12 anotaciones en 14 encuentros. Ambos tienen la opción de poder superar a Klose en la presente competición de este 2026.

El aumento de selecciones participantes en la Copa del Mundo también tiene como consecuencia el aumento de partidos, al haber una ronda más. Por si fuera poco, la inclusión de países de bajo nivel hace crecer las posibilidades de goleadas poco habituales a este nivel.

Klose ganó la Copa del Mundo en Brasil 2014. Imagen: Getty

Argentina tendrá como rival a Argelia, Austria y Jordania en el grupo J, mientras Francia se medirá a Senegal, Irak y Noruega. Lionel Messi y Kylian Mbappé lucharán por dejar en el pasado el nombre del histórico Miroslav Klose.