Juan Román Riquelme no se anima a compararlos y pide que los argentinos sean felices por haber contado con estos dos grandes jugadores.

En Argentina hay una fuerte comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona, ahora que la Pulga llegó a una nueva final del mundo. Elegir entre cuál es más grande parece ser cosa de gustos.

Quien fue consultado por este tema fue Juan Román Riquelme, quien prefirió la diplomacia antes de quedar preso de sus palabras.

“Lo único que yo puedo decir es que los argentinos somos afortunados de que tuvimos a Maradona y tuvimos a Messi. ¿No? Esa es la verdad. Somos afortunados los argentinos”, dijo al diario Olé.

Agregó que “no podemos decir otra cosa. Yo no creo que tengamos derecho a comparar uno al otro. Tenemos que sentirnos orgullosos de que esos dos jugadores de fútbol son argentinos, son nuestros y no han dado tanta felicidad”.

Messi recibió muchos elogios de Riquelme

Los elogios de Riquelme a Messi

Román manifestó que le emociona el cariño que recibe Messi en todas partes. “Se merece el amor que tiene en todo el mundo. Me parece que eso es lo máximo que le puede pasar a él”, señala.

“Creo que él ha disfrutado mucho más este Mundial que el anterior. Ya venía de ganarlo, ahora se lo vio cada partido disfrutarlo al máximo. Y creo que eso fue maravilloso”, añadió.

Luego detalló sus grandes condiciones futbolísticas. “Messi juega a la pelota. Juega a otra cosa. Anda caminando, anda mirando cómo va el partido. Mientras todos estamos nerviosos en la tribuna o por tele o por lo que sea. Lo va mirando. A ver dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Y él va imaginando todo”, explica.

ver también Boca Juniors rompe el deseo de Colo Colo con Carlos Palacios: “Riquelme se mantiene firme”

Se atreve a decir que “juega otro deporte, no juega igual que el resto. Entonces, es una maravilla. Al que le gusta este juego, espera que tenga ganas de jugar muchos años más y poder seguir disfrutando”.

Finalmente recuerda que “de chiquito era muy rápido. Todos decían correr más rápido que la pelota. Llevaba la pelota pegada al lado del pie. Tampoco fue haciendo otras cosas. Después empezó a dar pase, empezó a hacer gol de tiro libre. Hace todo. Es un lujo un jugador que durante 20 años demostró siempre ser el mejor. Nada sorprende de él. No queda más que darle las gracias”.