La Joya habló de la opción de volver al Cacique, sin embargo, en Argentina no lo van a dejar partir tan fácil.

La temporada 2026 de Carlos Palacios ha sido pésima, debido a que las lesiones no lo han dejado jugar en Boca Juniors, es por ello que su nombre aparece como opción en Colo Colo.

En el Monumental le abren las puertas a la Joya para el segundo semestre, y así gane rodaje en calidad de cedido. De paso, le pondría presión a Claudio Aquino, de mal presente en el líder del fútbol chileno.

Palacios habló con TNT Sports, donde dejó en claro qu tiene contrato con el cuadro Xeneize, sin embargo, se abrió a volver al cuadro de Macul si es que el entrenador Fernando Ortiz así lo pide.

“Tiene que decidir él (Ortiz), depende de él, el club, no sé lo que quieren, si me quieren en verdad, no tengo idea. Tengo contrato en Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo, ahí siempre las puertas van a estar abiertas para todo”, dijo Palacios.

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Boca Juniors no quiere dejar partir como cedido a Carlos Palacios

La idea de Colo Colo es presentar una oferta de cesión por Carlos Palacios para la segunda parte de 2026, pero aquella chance no será bienvenida, según adelantan en Argentina.

En Planeta Boca, medio partidario del elenco Bostero, recalcan que la tienda presidida por Juan Román Riquelme no está dispuesta en mandar a préstamo al chileno.

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Carlos Palacios tiene contrato en Boca. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“Si bien hasta el momento no hubo una comunicación formal entre las instituciones, la estrategia del conjunto chileno sería proponer un préstamo”, señaló el citado medio.

“Juan Román Riquelme mantiene una firme postura y no dejará ir al jugador por esta vía. En caso de que el cuadro chileno desee contar con Palacios, deberá sentarse a negociar con el cuadro de la Ribera”, cerró.

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La llegada de Carlos Palacios a Colo Colo no es sencilla y aún no existen negociaciones entre albos y Xeneizes por el jugador.