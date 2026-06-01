El portero analizó las jugadas y aseguró que es parte del aprendizaje, pero que, además, lo tapa el triunfo del equipo albo.

Colo Colo sigue en lo más alto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, luego de un gran triunfo por 4-2 en su visita a Deportes La Serena que lo hizo escapar de sus escoltas.

Pese a esto, a los hinchas albos le quedaron dando vuelta los dos tantos recibidos por el arquero Gabriel Maureira, por parte de Bruno Gutiérrez y Diego Rubio, donde tuvo mucha culpa.

Por lo mismo fue un experto en el arco de Colo Colo y la selección chilena quien aseguró que esto le va a seguir pasando, porque era parte de la madurez que busca el portero.

Fue Claudio Bravo quien sacó la voz por el joven meta que ha ganado protagonismo, donde asegura que si bien el triunfo tapa su actuación, es parte del proceso.

Gabriel Maureira estuvo débil en los goles de Colo Colo. Foto: Cristian Silva/Photosport

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Bravo asegura que es la forma de ganar experiencia en Colo Colo

Claudio Bravo también debutó joven en Colo Colo, por lo que sabe que hay muchas situaciones donde el joven Maureira estará en el ojo del huracán por sus actuaciones.

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“Había tenido jornadas tranquilas, sin complicaciones, pero lo habíamos advertido es un arquero joven que recién esta comenzando en un equipo muy importante como Colo Colo”, explicó.

“En algún momento le va a ocurrir este tipo de acciones, donde tiene implicancia en dos de los goles, que tiene la fortuna que el resultado apaga los errores. Distinto es cuando te toca perder por esas complicaciones, pero son situaciones a favor de él, porque no es lo mismo levantarte al otro día que te señalen que el resultado pasó por tus manos, que el resultado es positivo“, señaló.

En ese sentido, hizo un importante llamado a la calma a los hinchas por su rendimiento: “Son lecciones que va ir sumando, aprendiendo porque son acciones a mejorar”.

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