El delantero argentino ha sido una de las figuras de Colo Colo durante la temporada, pero desde un club aseguraron que no existen contactos por ahora.

Javier Correa atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada a Colo Colo. El delantero argentino cerró la primera rueda del Campeonato Nacional ubicado en el segundo lugar de la tabla de goleadores, con ocho anotaciones, consolidándose como una de las principales figuras ofensivas del equipo.

Su destacado rendimiento no ha pasado desapercibido y durante las últimas semanas surgieron versiones sobre el interés de otros clubes en contar con sus servicios.

Sin embargo, en las últimas horas llegó una señal de tranquilidad para el Cacique, ya que uno de los elencos que había sido vinculado al atacante aseguró que no existen acercamientos ni negociaciones en curso para intentar su fichaje.

Independiente no se ha pronunciado por Correa

El Rojo era uno de los clubes que estaría detrás del delantero, pero ADN Deportes tomó contacto con el elenco argentino, donde señalaron que nadie del club ha tomado contacto con Javier Correa.

“En el “Rojo” plantean que hay otras alternativas que manejan para reforzar su delantera, aunque confían en su “9″ titular, el paraguayo Gabriel Ávalos, que jugará el Mundial 2026 con la “Albirroja”, señala el medio.

Javier Correa vive un gran presente en Colo Colo/Photosport

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El gran presente de Colo Colo

El cuadro albo pasa por un gran momento en el Campeonato Nacional donde es el puntero indiscutido del torneo con 33 puntos, mientras que Universidad Católica, equipo que marcha en el segundo lugar, suma 23 puntos

En síntesis: