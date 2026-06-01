Metro de Santiago anunció un stock limitado, con un máximo de 2 tarjetas por persona.

Universidad de Chile volvió a celebrar en la Liga de Primera 2026 luego de imponerse por 2-1 ante Deportes Concepción. Un triunfo que le da aire al equipo azul, que intenta volver a meterse en la pelea después de perder terreno en el campeonato.

Y en medio de ese buen momento, los hinchas de la U también recibieron otra noticia que no pasó desapercibida. Durante la mañana de este lunes, Metro de Santiago confirmó una nueva venta de la edición especial de la Tarjeta Bip!, inspirada en el aniversario del club, que ya comenzó la cuenta regresiva rumbo a sus 100 años.

Edición especial 99 años Universidad de Chile

“Tren ruta azul en dirección a los 100 años”, dice la leyenda de la imagen que compartió Universidad de Chile en sus redes sociales, el pasado viernes 29 de mayo, cuándo se anunció la primera venta en 28 estaciones.

Debido al buen recibimiento y convocatoria que generó durante el fin de semana, este lunes el tren subterráneo anunció que estará en la tan solicitada estación U. de Chile, Los Héroes y Baquedano, destacando que tendrá Stock limitado, con un máximo de 2 tarjetas por persona.

Edición especial Tarjeta Bip! U. de Chile

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En la tarjeta aparecen algunos referentes del plantel masculino como Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. También destacan figuras del equipo femenino como Daniela Zamora, Bárbara Sánchez y Rebeca Fernández, en una edición que rápidamente despertó el interés entre los fanáticos azules.

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