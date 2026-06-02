Bam Bam se la jugó toda en un ejercicio comparando cracks de la Roja y México. El indiscutido número uno nacional tiene nombre y apellido para él.

Iván Zamorano es voz autorizada siempre para hablar de la selección chilena. El goleador de tantas jornadas y mundialista con la Roja habló de los cracks que han pasado por el combinado nacional y se la jugó toda.

En diálogo con Telemundo Deportes, Bam Bam fue comparando puesto por puesto a figuras de Chile con la selección de México. El ex artillero del Real Madrid es hombre querido en la zona y sabe de fútbol azteca.

Si bien en la mayoría de los casos se inclinó por chilenos, puso a Rafa Márquez por sobre Gary Medel en algunas elecciones mexicanas. Pero lo que más pegó fuerte en Chile fue a la hora de hablar del mejor de los mejores en nuestra selección.

Zamorano y el mejor de la historia en Chile

Iván Zamorano tambaleó en muchas de las elecciones, pero no dudó a la hora de elegir al mejor jugador de la historia entre grandes nombres que le pusieron en pantalla. Ahí, abordó la eterna comparación entre Elías Figueroa, Arturo Vidal y Marcelo Salas.

“Elías Figueroa, lejos, el mejor jugador en la historia de Chile”, gritó Bam Bam, quien no dudó sobre el defensa como el número uno de la selección. Pero el artillero también repasó su ciclo por Real Madrid.

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Ante la pregunta de quién fue mejor entre él y Hugo Sánchez, otro histórico de los merengues, Zamorano confesó que “yo a Hugo lo admiré muchísimo. Me costó mucho llegar después de todo lo que hizo él en Real Madrid”.

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“Pero sin lugar a dudas siempre me he sentido un ganador y trascendental en la historia del fútbol chileno, así que vamos por Bam Bam”, cerró, entre risas, Zamorano.

Video: las elecciones de Bam Bam