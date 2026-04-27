Lo bonito del fútbol es que todos pueden tener una opinión y si hay uno que es más que palabra autorizada, es el gran Carlos Humberto Caszely. El Chino eligió entre Marcelo Salas e Iván Zamorano.

En la selección chilena han habido grandes jugadores que han marcado eras y sin dudas, el Matador y Bam Bam protagonizaron una de las más bellas. Los delanteros no solo brillaron juntos en La Roja, sino que también fueron figuras en Europa, cuando no cualquiera jugaba allá.

Caszely no duda entre Salas y Zamorano

Carlos Caszely es una leyenda del fútbol chileno. Ídolo en Colo Colo y de igual manera dejó su huella en Europa, con las camisetas de Levante y Espanyol, mundialista en Alemania 1974 y España 1982. Era capaz de entrar hasta la cocina en el área, pasándose hasta al árbitro y haciendo goles legendarios.

El Chino suele ser muy sincero y en una dinámica de Mitad de Cancha, que coincidía en elegir al mejor delantero entre dos opciones, el primer duelo era el más complicado: Marcelo Salas o Iván Zamorano. El Rey del Metro Cuadrado no dudó.

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“Salas”, dijo Caszely sin pensarlo demasiado. Lo curioso no termina ahí, ya que después salieron al baile atacantes como Karim Benzema, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Maradona y Pelé. Sin embargo, el Chino puso al Matador sobre todos ellos.

“Yo los míos primeros. Están acostumbrados en este país a ser todos admiradores de todo el mundo. Marcelo era extraordinario“, reflexionó Carlos Humberto Caszely. Si bien su elección, como es natural, generó debate, pero su argumento dejó a más de alguno pensando.

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Caszely es uno de los más grandes atacantes que tuvo Chile. Imagen: Photosport

Marcelo Salas debutó en Universidad de Chile y es ídolo en los Azules, River Plate y Lazio. Solo las lesiones lo frenaron en Juventus. Durante años fue el máximo goleador histórico de la selección chilena, hasta que fue superado por Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Crack total.