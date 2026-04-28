José Cantillana es un nombre ilustre en Deportes Iquique y su trabajo fue requerido una vez que los Dragones Celestes cambiaron de entrenador en la Primera B. La salida de Rodrigo Guerrero puso al otrora zaguero central en la banca del plantel profesional.

Y el debut no pudo haber sido mejor: un triunfo sobre la hora por 2-1 sobre Santiago Wanderers en el estadio Tierra de Campeones. Por si eso fuera poco, el tanto de la victoria lo anotó el juvenil Dylan Arias. Sirvió para cortar una racha de siete encuentros sin triunfos en la Liga de Ascenso.

“Era importante. Estábamos al frente de un grupo que se ha dejado entrenar. Ha trabajado bien. La problemática del equipo no era falta de trabajo. Faltaba aplicar los conceptos de la semana en el día de partido. Eso se habló estos tres días”, le dijo el Tigre Cantillana a RedGol.

Añadió que “Tratamos de enfrentar el partido y darnos cuenta en la división que estamos. Uno quiere tener otro fútbol, pero esta categoría demanda un fútbol mucho más físico. Entramos en esa dinámica e hicimos un gran partido en intensidad de juego. De Wanderers y nosotros”, aseguró el ex DT de Cobresal.

José Cantillana es una leyenda de Deportes Iquique. (Pedro Tapia/Photosport).

Y siempre con mucho apoyo de la gente…

Independiente de la campaña, acá la gente no deja de alentar. Siempre está. Es algo importante. A veces hay malos rendimientos y el estadio está vacío. La gente deja de ir. Acá al contrario. En resultados negativos o adversos, siempre arriba de 6 mil personas. Ayer dimos una muestra de eso. Y nos hace comprometernos más en la búsqueda del resultado positivo.

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¿Disfrutó hacer su programa de radio Tigre Deportes?

En el último tiempo no estaba haciendo radio. Había dejado el tema de las comunicaciones. Pero fue muy entretenido. En casa cosa que me demanda la vida, que me coloca el señor, lo disfruto. Yo soy intenso. Se me invitó a trabajar el año pasado a las divisiones inferiores, quedé como jefe del área formativa este año. Y lo estoy disfrutando al máximo.

José Cantillana en su época de conductor radial. (Foto: Vilas Radio).

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Primera B: José Cantillana ilusiona a Deportes Iquique con dos jóvenes proyectos

El DT interino de Deportes Iquique tiene con qué ilusionarse para remontar en la Primera B. Tanto en los jugadores adultos, pero también en los juveniles. De hecho, los conoce de sobra. Dirigió a varios. “Dilan Arias, hombre de la casa. Anthony Henríquez, otro”, describió José Cantillana.

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“Bayron Barrera viene pisando fuerte, con muchos microciclos en la selección. Irá al Mundial Sub 17, ojo con él. Leo Troncoso que también están apareciendo. Nombres interesantes que tendrían que marcar presencia en un tiempo no muy lejano si siguen esa misma dinámica”, marcó el Tigre, un icónico zaguero central de los Dragones Celestes.

Bayron Barrera en acción por la Roja Sub 17. (Foto: Deportes Iquique).

¿El mejor Iquique de todos los tiempos? ¿1988 o 1980? ¿O el de 2011 que ganó la Copa Chile?

Todos tienen su particularidad. Yo creo que el del 88. Es el que estuvo más cerca del título. Muchos se quedan con el 79 porque se sube a primera, se gana la Copa Polla Gol con partidos contra Colo Colo y la U. Pero el 88 fue algo histórico. La campaña que nos mandamos, esa posibilidad de ir a la Copa Libertadores.

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Así termino el Campeonato Nacional 1988. Nota: en aquel momento se daba dos puntos por triunfo. (Foto: Solo Fútbol).

¿El más grande jugador de Iquique de todos los tiempos?

El Chino (Fidel) Dávila tiene su particularidad y todo lo que representa. Pero si vamos a la caja de resonancia a nivel nacional e internacional, sin lugar a dudas es Puch. Edson Puch.

Edson Puch en un mano a mano contra Matías Zaldivia. (Johan Berna/Photosport).

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Hace un tiempo, Cesare Rossi puso en venta el club. ¿Qué le parecería eso?

Siempre el hincha va a demandar resultados positivos. Cuando la cosa no anda, demandan una mayor inversión en planteles. A veces se puede, otras no. Hay que ver el tema económico. Pero siempre que pasan resultados negativos se piensa en la venta. Pero cuando uno vende la institución, cambia todo. Se pierde la identidad y muchos factores intrínsecos en una ciudad como esta. Si se da esa situación, se perdería. Si pasa algo así, las prioridades serían otras para la gente que llegue.

Cesare Rossi junto a Harold Mayne-Nicholls en el estadio La Portada. (Alex Diaz/Photosport).

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