Cortó racha de ocho fechas sin ganar y dejó potente reflexión en la Primera B: “Los mediocres no intentan”

Deportes Iquique tuvo que sufrir hasta los últimos minutos para lograr tres puntos de oro en la Primera B. El elenco del norte del país superó por 2-1 a Santiago Wanderers y cortó una racha de ocho jornadas sin saber de alegrías.

Tarea que fue cuesta arriba ya que a los siete minutos Axel Herrera abrió la cuenta para los caturros. Sin embargo, Iam González (9’) y Diego Arias (91’) lograron la remontada y desataron los festejos en el Estadio Tierra de Campeones.

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Lo que fue destacado por su entrenador José Miguel Cantillana, quien tuvo que asumir el cargo tras la salida de Rodrigo Guerrero. “Tuvimos poco tiempo de trabajo y con la lesión del “Pitu” (Contreras) y César (González) se hizo todo más complicado. Perdimos a importantes jugadores. Pero nos pudimos rearmar y en la primera conversación les dije que la solución la tienen ellos mismos”, recalcó el experimentado DT que se desempeña en la formación de jugadores de los “Dragones celestes”.

“Les dije que no deben desordenarse. La disciplina táctica te acerca a ganar partidos”, complementó el adiestrador. Pero Cantillana enfrentó las críticas y hasta el dominio que tuvo Santiago Wanderers que por varios pasajes hizo ver muy mal a Iquique.

Por lo mismo enfatizó que este es el camino que debe seguir Iquique para salir del fondo de la tabla y volver a soñar con el ascenso a la Liga de Primera. “Los mediocres no intentan. Me podré equivocar, pero siempre intentamos algo. Se pudo perder el partido. Tuvimos suerte, pero la suerte se busca y llega con el trabajo”, sentenció.

Así quedó la tabla de la Primera B con el triunfo de Iquique sobre Wanderers

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¿Cuándo juega Iquique por la Primera B?

Ahora Deportes Iquique da vuelta la página y se enfoca en la próxima fecha de la Primera B. El 2 de mayo visita a Santa Cruz y luego el 8/5 debe recibir a Rangers. Dos partidos que serán fundamentales ya que ambos contrincantes están en la parte baja de la tabla con 6 y 2 unidades respectivamente.

En resumen:

Deportes Iquique volvió a ganar tras ocho fechas sin saber de triunfos en la Primera B.

El entrenador José Cantillana supo reponerse a las lesiones de Simón Contreras y César González.

Ahora Iquique tiene partidos claves ante los colistas Deportes Santa Cruz y Rangers.