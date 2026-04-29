Osvaldo Hurtado lleva un buen tiempo alejado de las canchas, tras su última aventura como entrenador que finalizó el año 2022. Ahí dirigió a su querido Deportes Santa Cruz, donde por año comandó sus partidos al borde de la cancha.

El “Arica” ascendió en 2018 con los unionistas desde la Segunda División, donde hoy su nombre ronda nuevamente. Santa Cruz despidió a John Armijo y Hurtado dijo que volvería feliz a la región de O’Higgins, a dirigir en Primera B.

“Siempre, toda la vida va a estar, yo siempre estoy disponible, me gusta, quiero y me siento en plenitud. Hay que ver, hay que conversar, yo no tengo más noticia que las que tienen ustedes“, dijo a Radio Santa Cruz.

Osvaldo Hurtado y la nostalgia de Santa Cruz

Siguiendo con su relato y deseo de volver a dirigir en Deportes Santa Cruz, Osvaldo Hurtado recordó sus años en el equipo donde ahora es accionista. Tanto en Segunda División como en la Primera B, el DT dejó huella.

Hurtado en su primer año con el club en la B /Photosport

“Me preocupa el momento del club, no me puedo hacer el leso… Nos costó mucho en Segunda División, los viajes que hacíamos eran de boinas negras, ir a jugar y volver, nunca en mi vida había comido tanta pizza como en Segunda, esa era nuestra alimentación”, aseguró.

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Por eso, el DT y recordado goleador de U Católica tiene claro que solo sirve ganar en el equipo para salir del fondo. Para Osvaldo Hurtado “los procesos en Chile no existen. Los procesos son largos y aquí en Chile se corta todo eso, ha sido la tónica”.

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“Ahora hay que preocuparse de este momento, en lo personal vez que me tocó evaluar a principio de año, siempre dije que para mi lo más importante es mantener la categoría, después si uno tiene la suerte de llegar a la liguilla es parte de”, cerró.