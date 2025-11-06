De esas historias lindas en medio de la crisis del fútbol chileno y que hoy tiene a un ícono de nuestro balompié homenajeado por su ciudad. Se trata de Osvaldo Hurtado, quien en Arica recibió tremenda noticia.

Es que las autoridades locales revelaron el nuevo estadio llamado Osvaldo “Arica” Hurtado, el cual ya está a disposición de menores para que puedan desarrollarse en la actividad. Emocionado, el ex jugador y ahora DT dialogó con RedGol.

“Es el primer estadio de Chile, porque está más cerca la frontera con Perú. O sea, más allá no se pueden hacer estadios. Es para el fútbol amateur de una población, que antiguamente se llamaba la 11 de septiembre. Yo jugué en mis tiempos de tenía 15 años”, relata el ex ariete.

El nuevo estadio y la situación de Arica en el fútbol chileno

Osvaldo Hurtado dialogó con RedGol y comentó cómo se forjó el estadio más al norte del fútbol chileno con su nombre. Además, tuvo palabras para la situación de San Marcos de Arica y la licencia de clubes que lo castigó con miras al 2026.

Así luce el nuevo recinto.

“Estaban pidiendo a gritos un estadio y se armó este bonito. Me llamó el alcalde junto a las autoridades del fútbol amateur para darme la noticia en conjunto. Así que fue muy emocionante porque a la distancia recibí el saludo de cada uno de ellos, que había sido por unanimidad”, reveló el “Arica”.

El icónico goleador nacional / Foto: Mun. Arica.

Pero la tensa situación de San Marcos también fue tema para el DT, considerando que el equipo podría no jugar el próximo año por la suspensión a su licencia de clubes. Al respecto, Hurtado dijo que “duele porque se venía escuchando”.

“Gente amiga decía que no se habían presentado los papeles aquí en Santiago y ahora hay que hay que apelar. Ojalá que puedan hacer todos los trámites necesarios para no para no perder la categoría, pues está en liguilla y ahora me digo, bueno, con razón el técnico se estaba yendo antes”, cerró.

