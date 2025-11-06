Es tendencia:
“Que haya ido…”: Jorge Vargas cuenta la verdad sobre comprar Wanderers junto a David Pizarro

Incertidumbre en Valparaíso al conocerse la noticia de que nuevos dueños querían hacerse del 80% del club. Habló uno de los involucrados.

Por Nelson Martinez

Wanderers y su futuro administrativo son tema para el 2026.
Tras clasificar con lo justo a la liguilla del ascenso en la Primera B, siguen las noticias en Santiago Wanderers. Durante la semana, un terremoto administrativo sacudió el puerto al conocerse que nuevos dueños buscaban hacerse del club.

Según reveló el medio Primera B Chile, David Pizarro y Jorge Vargas arremetieron para hacerse del equipo con una oferta por el 80% de las acciones que hoy posee Reinaldo Sánchez.

Y aunque la relación entre los actuales dueños y la hinchada está por el piso, la noticia de “Potencia” y el “Fantasista” como nuevos jefes caturros remeció Valparaíso. Por eso, uno de los involucrados salió al paso y contó su verdad.

¿Comprarán Wanderers Jorge Vargas y David Pizarro?

Jorge Vargas, el ex defensa de la selección chilena, tomó la palabra y habló del caso Santiago Wanderers. Ahí, el socio de David Pizarro le mandó un mensaje a la hinchada caturra tras conocerse la noticia del interés por adquirir el club.

“Absolutamente falso, creo que se malinterpretó el hecho que haya ido al estadio el fin de semana, como todas las semanas voy a ver muchos encuentros deportivos”, partió diciendo “Potencia”, a Liga Sports.

Siguiendo con su explicación, el ex defensa argumentó que su nuevo vínculo con los de Valparaíso “por ahí se malinterpretó mi presencia, pero no hay nada de cierto”.

“Wanderers es una gran institución, pero estoy abocado solamente en poder dirigir un equipo y no hacer negocios de compras de algún club deportivo”, cerró el socio de David Pizarro.

