Movidas 2026: Aseguran que ahora Boca Juniors y Santos pelean por fichaje de Felipe Loyola

El seleccionado nacional tiene el visto bueno de Juan Román Riquelme y ahora se acerca por su contratación.

Por Felipe Pavez Farías

Felipe Loyola ahora suena en Boca Juniors
El mercado de fichajes sorprende y ahora en Argentina se desata una polémica de aquellas sobre Felipe Loyola. Esto porque el seleccionado nacional aún no abrocha su salida al Santos de Neymar y Gabigol. 

En las últimas semanas se informó que Independiente había llegado a acuerdo con el cuadro brasileño. En total eran seis millones de dólares y en tres cuotas. Incluso se habló de que habían pactado hasta el sueldo con el ex Huachipato. 

Por lo que se esperaba que en el comienzo de enero ya se hiciera oficial su fichaje. Sin embargo, todo cambió este lunes porque desde Boca Junior se metieron en la negociación por el formado en Colo Colo. 

“Mientras se trabó la negociación con Santos, en estas horas acercaron el nombre de Felipe Loyola a Boca Juniors”, informó Julio Pavoni en TyC Sports.

El comunicador incluso entregó un dato clave que podría cambiar todo ya que Loyola es del gusto de Juan Román Riquelme. Y no es primera vez que el representado por Vibra está en la órbita del xeneize. 

Huachipato atento a la venta de Felipe Loyola

La movida de Felipe Loyola la siguen de cerca en Huachipato. En un principio se indicó que serían seis millones los que pagaría el Santos. De concretarse, el elenco acerero recibiría unos tres millones de la moneda estadounidense. Ahora si no se concreta habrá que esperar cuánto pagaría Boca Juniors por el jugador de 25 años. 

