Felipe Loyola se roba todas las miradas en el inicio de este 2026. El seleccionado nacional tiene todo acordado para dejar Independiente y sumarse al Santos de Neymar.

El formado en Colo Colo y que salió campeón con Huachipato (donde compraron parte de su carta), despertó el interés del gigante brasileño que vio brillar a Pelé y será su nuevo referente en el medio campo por seis millones de dólares. Lo que implicará la venta del 80% de su carta.

Desde Brasil se indica que está todo acordado. Tanto Independiente como Santos ya dieron el visto bueno y hasta se apunta a que llegaron a acuerdo por el sueldo que recibirá el chileno y que superaría los 80 millones cada 30 días.

Además se contempla un contrato XL por cuatro temporadas al se le sumarán bonos por objetivos cumplidos y que justamente iniciará con desafíos internacionales como la Copa Sudamericana en 2026.

Huachipato activa alarmas en venta de Felipe Loyola

El tema es que desde Argentina ahora apuntan a que solo faltan detalles para confirmar la salida de Felipe Loyola a Santos. Exigencias que impuso Huachipato por su pasado con el cuadro brasileño.

En ESPN comentaron cuando fue la venta de Yeferson Soteldo y que Santos demoró en los pagos al cuadro acerero. Por lo que tuvieron que ir al TAS para concretar la entrega de los dineros.

Por lo mismo, ahora se exigió que sean pagos de tres cuotas y de manera semestral. Confirmando dicho ítem, se realizaría la presentación oficial y no se descarta que sea junto a Neymar que también va a renovar hasta finales del 2026.