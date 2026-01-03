Referente de la U celebra la llegada de Eduardo Vargas: “Puede puede dar mucho más”

El tiempo le dio su revancha a Eduardo Vargas. Este 3 de enero finalmente se confirmó su retorno a Universidad de Chile. El goleador dejó atrás el sabor amargo de la temporada pasada y su fallida llegada, que desató polémica con Gustavo Álvarez.

Ahora con una sonrisa de oreja a oreja, el Bicampeón de América hizo su llegada al Centro Deportivo Azul. A las 17:11, en alusión su nuevo dorsal, se hizo el anuncio oficial del retorno del goleador que lo ganó todo, incluyendo la Copa Sudamericana 2011 como máximo artillero con once tantos.

“El histórico referente azul dejó una huella imborrable en el Club con su talento, explosividad y compromiso al representar nuestra camiseta. Hoy, con entusiasmo y convicción, le damos la bienvenida y le deseamos el mayor éxito este 2026”, recalcaron en el retorno de Vargas tras 14 años.

Referentes azules aplauden llegada de Eduardo Vargas

La calidad de Eduardo Vargas se hizo notar en la recta final del 2025 donde la U sufrió con la falta de gol. Ni Lucas Di Yorio ni Rodrigo Contreras lograron hacer olvidar al delantero nacional.

Por lo mismo, referentes azules recalcaron que era el ahora portador del “11” era el jugador indicado para comenzar el proceso de Francisco Meneghini.

Vargas ahora portará el dorsal 11 en su retorno a la U

“Cumplió el Viejito Pascuero, el hincha de la U estará muy contento con el regreso de un jugador que le ha dado mucho a la U y que creo que todavía puede dar un poco más, desearle que tenga un gran año y que le pueda dar muchas cosas a la U”, expresó Hugo Droguett en conversación con Redgol.

El volante zurdo destacó lo que puede aporta Vargas junto a otros referentes que ya se han sumado para armar un equipazo en 2026. “Es un delantero que no hay que esperarlo, está ultra probado. Uno espera que cumpla como lo ha hecho Aránguiz y Díaz, es una buena contratación que dejó buenos recuerdos. Son jugadores que le han dado mucho a la U y puede seguir dándole mucho al club”, cerró.

