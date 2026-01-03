Universidad de Chile cumple con su segunda jornada de entrenamientos con un grupo de 22 juveniles, de la mano del nuevo técnico Francisco Meneghini que quiso empezar antes su trabajo.

En ese sentido, en las plataformas digitales de la U se filtró el primer discurso que Paqui les hizo como motivación a los valores jóvenes del cuadro bullanguero, de manera que demuestren todas sus condiciones.

Con una mentalidad de llevar orgulloso la U en el pecho, además de luchar un lugar en el equipo, el nuevo entrenador tocó la fibra de sus jugadores para sacar lo mejor en estos primeros días.

“¿Cuál es la idea? Lo que necesito que transmitan, lo que necesito sentir de ustedes es que dan lo que sea por jugar un segundo en la U. No así ‘no me dieron 5 minutos’, ‘me dieron…’ te dan un minuto acá es un montón”, explicó.

Paqui Meneghini comenzó su trabajo con la U. Foto: U de Chile.

Paqui Meneghini apela a los juveniles de la U

Fue la misma Universidad de Chile la que reveló en sus plataformas digitales parte del mensaje de Paqui Meneghini a los jugadores, donde les mandó un discurso al corazón.

“Hay un montón de jugadores que vuelven de préstamo, ya se fueron, probablemente no serán nunca jugadores de la U o no en el corto plazo y capaz que se den la vuelta larga”, explicó.

“Ustedes que está acá, que tiene 17, 18, 19 o 20 años necesito que transmitan que valoran el lugar, que valoran el espacio que se levantan en la mañana y digan ‘tengo ganas de entrenar porque estoy en la U’ y no irme a dar vuelta por préstamos y cuando vuelvo decir ‘che valoré que tenía buen espacio, gimnasio, ropa, compañeros, área medica'”, detalla.

“Tenemos que acelerar ese proceso, no lo puedan hacer como siempre, tiene que ser ahora. Después el rendimiento son decisiones mías, pero necesitamos transmitir esto”, finalizó.

