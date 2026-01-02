Universidad de Chile inició esta jornada los primeros trabajos de la pretemporada 2026 de la mano del nuevo técnico Francisco Meneghini, quien estuvo en el Centro Deportivo Azul con un grupo de jugadores.

Tal como dijo, en su presentación oficial como el DT de los azules, citó a los juveniles que aspiran a ser parte del primer equipo, de manera de conocerlos en plenitud.

Algo que se inició esta jornada a contar de las 17.30 horas y que se repetirá el sábado y domingo, lo que le permitirá evaluar los valores que competirán por puestos específicios, además de ser protagonistas de la regla Sub 21.

Por lo mismo, la U compartió imágenes de los entrenamientos donde estuvieron presentes 22 jugadores “nacidos entre 2005 y 2008, quienes realizaron trabajos físicos y futbolísticos bajo la atenta supervisión del nuevo cuerpo técnico”.

La U presentó a su cuerpo técnico en el primer entrenamiento. Foto: U de Chile.

¿Cómo fue el primer entrenamiento en la U de Paqui?

Universidad de Chile muestra con el pecho inflado los primeros trabajos de Paqui Meneghini con los juveniles del club, donde tuvo su primera sesión de entrenamientos en el CDA.

“Decidimos citar unos días antes a los juveniles porque van a tener un rol muy importante a lo largo de la temporada. Son tres días ganados para nosotros porque los podemos analizar exclusivamente a ellos, conversar y que tengan un espacio en el cual sientan que pueden ganarse la consideración”, explicó Meneghini hace unos días.

En ese sentido, aseguró que “necesitamos que empujen, que transmiten las ganas de estar y su buena energía. Siempre el talento joven es importante porque, además, es capital del club”.

Revisa el grupo de jugadores juveniles presentes en el CDA:

– Arqueros: Ignacio Sáez, ⁠Franco Mancilla y Matías Oteiza

– Defensas: Diego Vargas, Franco Fernández, Agustín Korn, Cristóbal Ulloa y Sergio Rojas.

– Volantes: Flavio Moya, Agustín Arce, Lucas Barrera, Fernando Sanguinetti, Elías Rojas, Rubén Vera y Matías Riquelme.

– Delanteros: Ignacio Vásquez, Andrés Bolaños, Jhon Cortés, Salvador Negrete, Benjamín Aravena, Martín Espinoza y ⁠Vicente Ramírez.