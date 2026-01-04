Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Revelan que figura de Audax se despide del club: “Llegó en silencio y se fue siendo líder”

El club de La Florida vive una nueva baja y un importante jugador no seguirá esta temporada.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
Una de las figuras del club no sigue esta temporada.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTUna de las figuras del club no sigue esta temporada.

Audax Italiano selló uno de sus objetivos de la temporada 2025 al conseguir la clasificación a Copa Sudamericana, motivo por el que se encuentra definiendo el plantel con el que competirá este 2026, revelando que el cuadro de La Florida suma una nueva baja.

El club itálico deberá jugar un partido único contra Cobresal para definir la clasificación a la fase de grupos del torneo internacional y, con ello, está definiendo al plantel con el que enfrentará dicha competencia, considerando las bajas de Jorge Espejo, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia, listado al que ahora se suma un nuevo nombre.

El jugador que se despide de Audax Italiano

Según revela el medio Tano Noticias, el defensa argentino de 28 años, Germán Guiffrey, se despide del club. “No renovó su vínculo y pone fin a una etapa de dos temporadas defendiendo la camiseta itálica“, señaló el medio.

Hinchas furiosos: Audax Italiano cambia de auspiciador en camiseta y pone fin a una era de 10 años

ver también

Hinchas furiosos: Audax Italiano cambia de auspiciador en camiseta y pone fin a una era de 10 años

El jugador disputó 33 partidos este 2025, entre el Campeonato Nacional y Copa Chile, convirtiéndose en una de las figuras de la escuadra y titular indiscutido.

“Llegó en silencio y se fue siendo líder. Garra, carácter, entrega y goles desde el fondo. De esos jugadores que se hacen querer rápido por el hincha”, señala el medio.

El jugador no habría renovado con el cuadro itálico. 01/08/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport

El jugador no habría renovado con el cuadro itálico. 01/08/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

La carrera de German Guiffrey

El futbolista argentino de 28 años comenzó su carrera en Gimnasia y Esgrima de la Plata el 2018, donde estuvo 6 temporadas, para luego llegar a Chile el 2024 sumándose a Audax Italiano, donde se posicionó como una de las figuras claves de la defensa itálica.

Lee también
"Me da una bronca": Pellegrini estalla tras humillación ante el Madrid
Internacional

"Me da una bronca": Pellegrini estalla tras humillación ante el Madrid

"Todavía no asimilo...": la emoción de Vargas en su regreso a la U
U de Chile

"Todavía no asimilo...": la emoción de Vargas en su regreso a la U

"Lo llevaron ídolos": Vargas confiesa por qué ocupará la "11" en la U
U de Chile

"Lo llevaron ídolos": Vargas confiesa por qué ocupará la "11" en la U

Los dólares que le caen a la U por jugador que se va
U de Chile

Los dólares que le caen a la U por jugador que se va

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo