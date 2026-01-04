Audax Italiano selló uno de sus objetivos de la temporada 2025 al conseguir la clasificación a Copa Sudamericana, motivo por el que se encuentra definiendo el plantel con el que competirá este 2026, revelando que el cuadro de La Florida suma una nueva baja.

El club itálico deberá jugar un partido único contra Cobresal para definir la clasificación a la fase de grupos del torneo internacional y, con ello, está definiendo al plantel con el que enfrentará dicha competencia, considerando las bajas de Jorge Espejo, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia, listado al que ahora se suma un nuevo nombre.

El jugador que se despide de Audax Italiano

Según revela el medio Tano Noticias, el defensa argentino de 28 años, Germán Guiffrey, se despide del club. “No renovó su vínculo y pone fin a una etapa de dos temporadas defendiendo la camiseta itálica“, señaló el medio.

El jugador disputó 33 partidos este 2025, entre el Campeonato Nacional y Copa Chile, convirtiéndose en una de las figuras de la escuadra y titular indiscutido.

“Llegó en silencio y se fue siendo líder. Garra, carácter, entrega y goles desde el fondo. De esos jugadores que se hacen querer rápido por el hincha”, señala el medio.

La carrera de German Guiffrey

El futbolista argentino de 28 años comenzó su carrera en Gimnasia y Esgrima de la Plata el 2018, donde estuvo 6 temporadas, para luego llegar a Chile el 2024 sumándose a Audax Italiano, donde se posicionó como una de las figuras claves de la defensa itálica.