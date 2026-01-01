Es tendencia:
Hinchas furiosos: Audax Italiano cambia de auspiciador en camiseta y pone fin a una era de 10 años

Los verdes de La Florida jugarán la Liga de Primera y Copa Sudamericana con nueva marca como sponsor central. Traverso no va más.

Por Nelson Martinez

Audax Italiano se despidió de su auspicio con triunfo en Macul.
Los hinchas de fútbol chileno se acostumbraron a ver al Audax Italiano con su tradicional camiseta de los últimos años, la cual marcaba una tónica. Es que además de la marca Macron, el principal auspicio era identidad pura en La Florida.

Se trata de Traverso, marca con más de 120 años de trayectoria en relación a alimentos, condimentos y sucedáneos. El elenco verde estuvo desde 2016 ininterrumpidamente con el logo de la empresa en su camiseta.

Pero con miras a este año, los hombres de Gustavo Lema no van más con el principal auspicio conocido por sus hinchas. Es más, para el 2026 se unen a la tendencia de casas de apuestas como principal empresa en la camiseta.

El llamativo cambio de la camiseta de Audax

Audax Italiano no va más con Traverso como su principal auspiciador en la camiseta, tras 10 años juntos. Según informó el medio Tanoticias ahora será la empresa Apuestas Royal el sponsor del equipo.

Audax en su último partido /Photosport

“Desde ahora, la casa de apuestas Apuestas Royal tomará el lugar en el pecho de la camiseta audina, transformándose en el nuevo sponsor frontal para lo que viene”, informó el citado medio.

Si bien la noticia no cayó bien en los fanáticos itálicos en redes sociales, habrá que ver en estas semanas cómo será finalmente la nueva casaquilla de Audax. Lo que sí, esta seguirá bajo la marca deportiva Macron.

Audax renueva su piel 2026 /Photosport

Audax Italiano retorna a los entrenamientos este 2 de enero en su complejo deportivo, para una semana despues viajar hasta Talca para realizar la pretemporada, tal como en 2025. Dicho trabajo será desde el 11 al 17 de este mes.

